Update: Droomtransfer van Schouten toch nog niet in kannen en kruiken

Jerdy Schouten vervolgt zijn loopbaan bij Bologna, zo maakt de Italiaanse club via de officiële kanalen bekend. De 22-jarige middenvelder komt over van Excelsior, dat volgens De Telegraaf een bedrag van tussen de 2,5 miljoen en 3 miljoen euro ontvangt. Dit bedrag, een clubrecord voor Excelsior, kan door bonussen en een doorverkooppercentage nog flink oplopen.

Excelsior nam Schouten een jaar geleden over van Telstar, dat hem op zijn beurt had weggekaapt bij ADO Den Haag. In het shirt van de Kralingers kwam de middenvelder afgelopen seizoen tot 34 wedstrijden, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 2 assists. Met Excelsior degradeerde Schouten via de nacompetitie naar de Keuken Kampioen Divisie, waardoor het al snel duidelijk was dat hij deze zomer een stap hogerop zou maken. Zijn contract bij Excelsior liep nog tot medio 2021.

In eerste instantie werd zijn naam gelinkt aan Feyenoord, maar de Rotterdammers lijken nooit echt in de markt te zijn geweest voor de middenvelder. De laatste tijd werd zijn naam voornamelijk genoemd in Italië, waar verder ook Atalanta, Genoa en Sassuolo geïnteresseerd zouden zijn geweest. Ook Crystal Palace werd genoemd als mogelijke bestemming voor Schouten, maar zijn keuze is dus uiteindelijk op Bologna gevallen.

Het is onduidelijk voor hoe lang Schouten bij Bologna heeft getekend. Bij i Rossoblu, afgelopen seizoen de nummer tien van de Serie A, treft de middenvelder met Mitchell Dijks een landgenoot, al is het de vraag of de twee daadwerkelijk gaan samenspelen. Volgens De Telegraaf heeft AC Milan een bod van twintig miljoen euro op Dijks uitgebracht.

Update 4 juli 22.12 uur - Droomtransfer van Schouten toch nog niet in kannen en kruiken

Bologna blijkt iets te voorbarig te zijn geweest met communiceren van de komst van Jerdy Schouten. De Italiaanse club maakte donderdagavond bekend dat de middenvelder zijn carrière bij i Rossoblu zou vervolgen, maar heeft inmiddels alle berichten weer van de officiële kanalen verwijderd. Voetbal International meldt dat er nog geen sprake is van een akkoord. Men heeft het nieuws abusievelijk al naar buiten gebracht, maar dat blijkt te vroeg te zijn geweest. Het ligt overigens niet in de lijn der verwachtingen dat de transfer van Schouten naar Bologna nog afketst.