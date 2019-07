Napoli neemt 98-voudig international definitief over van Arsenal

David Ospina verruilt Arsenal definitief voor Napoli, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend. De dertigjarige doelman keepte afgelopen seizoen op huurbasis voor i Partenopei en gaat nu definitief aan de slag in het zuiden van Italië. Ospina heeft bij Napoli zijn handtekening gezet onder een driejarig contract, dat hem tot medio 2022 aan de club verbindt.

Zodoende komt er voor Ospina een einde aan het dienstverband bij Arsenal, dat hem in 2014 voor een bedrag van vier miljoen euro overnam van OGC Nice. In Londen groeide de Colombiaanse sluitpost nooit uit tot vaste doelman, al kwam hij verspreid over vier seizoenen toch tot zeventig officiële wedstrijden. Met Arsenal legde Ospina twee keer beslag op de FA Cup, terwijl eenmaal de Community Shield werd binnengehaald.

Afgelopen seizoen speelde Ospina 24 wedstrijden namens Napoli, waar hij moet concurreren met Orestis Karnezis en Alex Meret. Met Partenopei eindigde de 98-voudig Colombiaans international afgelopen seizoen als tweede in de Serie A, met een achterstand van 21 punten op kampioen Juventus. Napoli versterkte zich eerder deze zomer met Konstantinos Manolas, Giovanni Di Lorenzo en Luigi Liguori.