Frenkie de Jong met vrienden naar Turkije; Sergio Ramos gooit heupen los

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Frenkie de Jong mag zich sinds 1 juli officieel speler van Barcelona noemen. De middenvelder wordt vrijdag voorgesteld aan het publiek in het Camp Nou en kneep er onlangs nog even tussenuit. Samen met vrienden had De Jong de grootst mogelijke lol in het Turkse Alanya (swipe naar rechts!).





Sergio Ramos is met kersvers echtgenote Pilar Rubio op vakantie. Ramos en Rubio gaven elkaar eind vorige maand het jawoord in Sevilla en laatstgenoemde deelde deze week via Instagram voor het eerst foto's van de afterparty die plaatsvond. De verdediger van Real Madrid gooide de heupen behoorlijk los.





Veel Europese topclubs zijn inmiddels alweer in training, maar dat geldt nog niet voor Real Madrid. De Koninklijke begint volgende week pas aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en dat biedt ook trainer Zinédine Zidane en verdediger Dani Carvajal de kans om nog even van hun vakantie te genieten.





Ook in Italië zijn ze kennelijk nog niet begonnen met trainen, want Sassuolo-spits Alessandro Matri was deze week met partner Federica Nargi ergens op een luxueus jacht te vinden. Zie die Matri afzien.





Ook Tottenham Hotspur-verdediger Davinson Sánchez deelde deze week een zeldzaam kiekje uit zijn privéleven (swipe naar rechts!).





Jasper Cillessen staat voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De doelman rondde onlangs zijn transfer naar Valencia af en doet er alles aan om fit bij zijn nieuwe werkgever te arriveren (swipe naar rechts!).





In Dubai kwam Franck Ribéry een oude bekende tegen: Yohan Cabaye. De twee speelden samen bij de nationale ploeg van Frankrijk. Cabaye, voormalig middenvelder van onder meer Lille en Newcastle United, zit op dit moment overigens zonder club.





We eindigen met de spelers van AZ, dat deze week voor een trainingskamp neerstreek in Epe. Jasper Schendelaar, Ferdy Druijf en Marco Bizot zochten tussen de trainingen door afkoeling en sprongen bijna synchroon in het water.