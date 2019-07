Kostas Lamprou zet Keuken Kampioen Divisie-club in de wachtkamer

SC Cambuur heeft Kostas Lamprou gepolst over een mogelijke verhuizing richting Friesland. De Griekse doelman, die Ajax onlangs transfervrij achter zich liet, wil echter geen overhaaste beslissing nemen aangaande zijn toekomst. De Friezen hebben ook al contact gehad met Piet Velthuizen, maar zijn ook door de bij AZ vertrokken doelman in de wachtkamer gezet.

Foeke Booy, technisch manager van Cambuur, noemt Lamprou tegenover de Leeuwarder Courant een ‘interessante optie’ en is ook gecharmeerd van Velthuizen. Het is echter nog maar de vraag of een deal met een van de twee doelmannen daadwerkelijk van de grond komt. “Die jongens willen wachten of er nog wat anders komt.”

Lamprou hoefde bij Ajax in de afgelopen twee seizoenen niet te rekenen op speelminuten, daar André Onana de eerste keus is van trainer Erik ten Hag. De Amsterdammers beschikken komend seizoen ook over Bruno Varela, Benjamin van Leer en de van FC Emmen afkomstige Kjell Scherpen. De samenwerking met de 27-jarige sluitpost werd derhalve niet verlengd. Velthuizen had een aflopend contract bij AZ en zoekt derhalve een nieuwe club. De ex-doelman van Vitesse traint voorlopig mee bij Willem II.

Cambuur kijkt overigens niet alleen naar Lamprou en Velthuizen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie krijgt volgens de Leeuwarder Courant vanaf vrijdag Tom Glover op proef, die een verleden heeft bij Tottenham Hotspur. De Belgische doelman Nick Gillekens is inmiddels afgetest. “Als we een doelman vastleggen moet hij wel duidelijk beter zijn dan Pieter Bos”, zo verklaart Booy.

