Vertrek Luuk de Jong biedt kansen: ‘Het is niet gezond als-ie dat al zegt’

Het gevecht om de erfenis van Luuk de Jong in de spits bij PSV is in volle gang. Donyell Malen, die doorgaans als buitenspeler wordt gebruikt, voelt er wel wat voor om de spitspositie in Eindhoven definitief over te nemen. “De laatste vijf duels van vorig jaar heb ik er al gespeeld. Dat ging toen aardig”, laat Malen optekenen door het Algemeen Dagblad.

Het vertrek van De Jong naar Sevilla biedt mogelijkheden, zo geeft de aanvaller van PSV eerlijk toe. “Je denkt: mooi voor Luuk, deze kans. Maar ook: als je realistisch bent is er bij PSV nu een plekje vrij in de aanval. En op die plek wil ik graag spelen.” In het oefenduel van PSV met FC Sion van woensdag mocht Malen zich op die positie bewijzen tegenover Mark van Bommel. Liefst drie goede mogelijkheden bleven echter onbenut. “Drie keer? Nee, ik telde zelf twee ballen die ik wel had mogen maken.”

“Ik vind spits een mooie positie”, vervolgt Malen. “Bij Jong Oranje ben ik er laatst weer terechtgekomen, toen we daar met een nieuwe cyclus startten na een gemist EK. Bij Jong Oranje loopt Justin Kluivert links voorin, net als vroeger in de Ajax-jeugd. We hebben een goede klik in het veld. Bij PSV heb ik de laatste vijf duels van vorig seizoen spits gestaan. Dat was toen Luuk een positie terugzakte naar het middenveld. Dat ging toen aardig.”

Van Bommel kan ook de teruggekeerde Sam Lammers in de punt van de aanval posteren. Malen weet dan ook dat er geen garanties zijn bij PSV. “Ik wil ook niet dat-ie (Van Bommel, red.) zoiets bij voorbaat al zegt. Dat is niet gezond. Je moet het als speler zelf afdwingen. Je moet zo goed spelen dat een trainer vanzelf ziet: hij verdient het. Ik kan niet meer om hem heen.”