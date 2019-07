‘Ajax verhoogt vraagprijs De Ligt en neemt Van Dijk als voorbeeld’

Juventus moet het onderste uit de kan halen om Matthijs de Ligt los te weken bij Ajax. Volgens Tuttosport hebben de Amsterdammers de vraagprijs verhoogd. Waar eerst sprake was van een bedrag van ongeveer 75 miljoen euro, noemt de Italiaanse sportkrant nu een bedrag van 87 miljoen euro. Daarmee zou De Ligt de duurste Nederlandse voetballer aller tijden worden. Momenteel is Virgil van Dijk de duurste Nederlander.

Eerder verschenen berichten in de media dat Juventus bereid was om 67 miljoen euro plus 13 miljoen euro aan bonussen wilde reserveren voor De Ligt, maar Sky Italia komt met een andere lezing. De kampioen van Italië zou een eerste bod van 55 miljoen euro plus nog eens 10 miljoen euro aan bonussen hebben uitgebracht. Dit bod lig ruim twintig miljoen euro onder de vraagprijs van Ajax, waardoor een deal voorlopig niet in de maak is. Het Algemeen Dagblad meldde donderdag dat beide partijen te ver uit elkaar liggen en De Ligt zich maandag waarschijnlijk gewoon bij Ajax meldt voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Volgens Tuttosport gebruikt de Ajax-leiding Virgil van Dijk als voorbeeld. De collega van De Ligt in het hart van de Oranje-defensie maakte anderhalf jaar geleden voor 84,5 miljoen euro de overstap naar Liverpool en is inmiddels uitgegroeid tot een van de beste verdedigers in Europa. De beleidsbepalers in de hoofdstad willen een soortgelijk bedrag ontvangen voor de negentienjarige stopper. Volgens Goal ligt Juventus in poleposition, maar alleen als het aan de eisen van Ajax voldoet. De Ligt zou naar verluidt een jaarsalaris van twaalf miljoen euro inclusief bonussen tegemoet kunnen zien in Turijn.