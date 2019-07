Newcastle United houdt 33 miljoen euro over aan verkoop Ayoze Pérez

Ayoze Pérez vervolgt zijn loopbaan bij Leicester City, zo melden the Foxes donderdag via de officiële kanalen. De 25-jarige aanvaller uit Spanje is afkomstig van Newcastle United en tekent een vierjarig contract in het King Power Stadium. Hoewel beide clubs geen mededelingen doen over de hoogte van de transfersom, weten diverse Engelse media te melden dat the Magpies omgerekend 33 miljoen euro ontvangen voor de spits.

“Ik ben erg gelukkig en heel blij met deze transfer”, laat de kersverse aanwinst weten op de website van zijn nieuwe werkgever. “Ik ben er heel trots op dat ik voortaan deel mag uitmaken van de Leicester-familie en ik kan niet wachten om aan het nieuwe seizoen te beginnen. De club heeft ambities en dat klinkt mij als muziek in de oren. Ik heb met de manager (Brendan Rodgers, red.) gesproken en hield daar een heel goed gevoel aan over.”

“Ik denk dat Ayoze een geweldige aankoop is”, reageert Rodgers. “Hij is snel, heeft een neusje voor de goal en heeft inmiddels de nodige ervaring in de Premier League. Ik denk dat onze supporters zijn manier van spelen snel zullen waarderen. Die manier van spelen is in mijn optiek zeker van toegevoegde waarde voor deze selectie.”

Pérez begon zijn loopbaan bij Tenerife, dat hem in 2014 naar Newcastle zag vertrekken. In vijf seizoenen voor Newcastle United, waar zijn verbintenis nog twee jaar doorliep, kwam de multifunctionele aanvaller tot 48 doelpunten en 17 assists in 195 optredens. Pérez is de tweede aanwinst van Leicester voor het seizoen 2019/20. In een eerder stadium werd James Justin overgenomen van Luton Town.