Eredivisie-clubs informeren naar ex-Ajacied: ‘Ook interesse vanuit MLS’

Ricardo van Rhijn is met een transfervrije status op zoek naar een nieuwe club. De rechtsback vertrok onlangs nadat zijn contract in Alkmaar afliep. Diverse clubs hebben intussen interesse getoond, maar de juiste aanbieding zat er nog niet tussen. "Het liefste zou ik een stap willen zetten naar een mooie club in het buitenland, maar dan moet wel het hele plaatje kloppen", aldus de ex-speler van Ajax en Club Brugge op de website van zijn belangenbehartiger Wasserman.

Van Rhijn kiest zijn volgende club met zorg uit. “Het moet een stad en een omgeving zijn waar mijn vrouw en kind zich ook fijn voelen. Op dit moment sluit ik niks uit. Ik wacht rustig af wat er gaat komen en dan zal ik samen met mijn gezin en mijn management een beslissing nemen”, vertelt de 28-jarige verdediger, die het beste op de rechterflank uit de voeten kan.

“Er wordt veel geïnformeerd en er zijn ook al clubs die zich officieel hebben gemeld, maar daar was ik, of mijn gezin, nog niet enthousiast genoeg over", vervolgt Van Rhijn. "Daar waren clubs bij uit de Eredivisie en clubs die op het hoogste niveau in België of Turkije spelen. Ook vanuit de MLS is er interesse getoond."

Van Rhijn speelde de afgelopen twee seizoenen in dienst van AZ. Afgelopen seizoen kwam hij minder vaak aan spelen toe. “Ik heb in het begin van het seizoen heel goede wedstrijden als rechtsback gespeeld. Daarna moest ik door blessures noodgedwongen centraal achterin spelen waar ik helaas niet mijn beste wedstrijden heb gespeeld”, aldus de verdediger, die zijn basisplek kwijt raakte. “Ik ben nog steeds van mening dat ik voor veel clubs van waarde kan zijn."