Juventus meldt medische keuring en neemt clubicoon terug in huis

Gianluigi Buffon staat op het punt om terug te keren bij Juventus. De ervaren Italiaanse doelman is donderdagochtend om 8.45 uur aangekomen in Turijn voor een medische keuring, zo laat de club weten via sociale media. Wanneer hij de keuring met succes weet te doorstaan, zet hij naar verwachting zijn handtekening onder een eenjarig contract. Na Aaron Ramsey en Adrien Rabiot is Buffon deze zomer de derde speler die transfervrij wordt aangetrokken.

De 41-jarige keeper trok de deur bij Juventus vorig jaar na een dienstverband van zeventien jaar achter zich dicht. Hij ging aan de slag bij Paris Saint-Germain, waar hij 25 wedstrijden in alle competities speelde. Een vaste plek tussen de palen zat er in Parijs niet in, want trainer Thomas Tuchel koos vaker voor Alphonse Aréola.

Aan het einde van vorig seizoen maakte Buffon bekend dat hij PSG ging verlaten. Hij werd sindsdien aan verschillende clubs gelinkt, maar keert nu terug op het oude nest. In de ploeg van trainer Maurizio Sarri zal hij naar alle waarschijnlijkheid tweede keeper worden achter eerste keus Wojciech Szczesny.

Buffon gaat mogelijk zijn laatste jaar in als keeper op het hoogste niveau. In de Italiaanse media gaat rond dat hij na zijn loopbaan als keeper in een andere rol verbonden blijft aan Juventus. Het is nog niet duidelijk of hij het trainersvak induikt, of hij een baan krijgt in het bestuur van de club.