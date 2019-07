FC Twente profiteert van deal van 30 miljoen tussen Lyon en Sampdoria

Joachim Andersen is speler van Olympique Lyon. De Franse topclub meldt via de officiële kanalen dat de verdediger overkomt van Sampdoria en een vijfjarig contract heeft getekend bij les Gones. Met de transfer is circa 25 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat met bonussen nog met 5 miljoen kan oplopen. FC Twente vangt ook een klein bedrag middels een solidariteitsvergoeding.

De 23-jarige Andersen was namelijk van 2013 tot 2017 actief voor de Tukkers alvorens hij de overstap maakte naar Sampdoria. Bij de Italiaanse club groeide de Deen uit tot een zeer gewaardeerde kracht. De centrumverdediger heeft in totaal 42 duels voor Sampdoria gespeeld. Vanwege zijn goede prestaties zaten naar verluidt veel clubs achter de stopper aan, zoals Tottenham Hotspur en AC Milan.

Lyon heeft nu dus beet, maar lange tijd leek een overstap naar de Franse club niet haalbaar. Les Gones hadden zich meerdere keren gemeld bij Sampdoria, onder meer met bedragen van 18 en 20 miljoen euro. Sampdoria hield echter de poot stijf en verlangde de hoofdprijs voor Andersen, die nog tot de zomer van 2022 vastligt in Italië.

Andersen speelde in het verleden in totaal tot vijftig wedstrijden voor FC Twente. In deze duels wist de Deen vier keer te scoren, terwijl hij eenmaal een medespeler in stelling wist te brengen. Bij Lyon, de nummer drie van het afgelopen Ligue 1-seizoen, krijgt Andersen onder anderen te maken met Nederlanders Kenny Tete en Memphis Depay.