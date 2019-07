Oranje ‘wint’ tweede plek: ‘Zou één speler worden opgesteld bij de VS?’

Jackie Groenen schoot de Oranje Leeuwinnen woensdagavond in de verlenging naar een 1-0 zege op Zweden, waardoor de ploeg van Sarina Wiegman zich mag opmaken voor de finale tegen de Verenigde Staten. Oranje had in Lyon zeer veel moeite met het stugge Zweden, dat vaak gevaarlijk werd uit corners en counters. De Nederlandse kranten zijn donderdagochtend echter vooral lyrisch over de historische prestatie van Oranje.

"Groenen heeft Nederland net naar de WK-finale geleid. Met een prima schuiver in de onderhoek. Juist Groenen, misschien wel de meest constante van het stel. Matigjes begonnen aan het toernooi, maar nu de grote vrouw", aldus het Algemeen Dagblad. Ook De Volkskrant jubelt over de ‘sensationele zege na een slijtageslag tegen Zweden’. "De vrouwen streden tot ze helemaal leeg waren, en die strijd zelf was het aanzien waard. Fantastische strijd. Maar in speltechnisch opzicht was het behelpen geblazen”, zo klinkt het.

De krant staat vooral stil bij Groenen. "Jackie Groenen, idolaat van Johan Cruijff, dribbelaar, balafpakker, toekomstig speler van Manchester United, kreeg de bal in de eerste verlenging wat gelukkig mee. Ze dribbelde. Vroeger als kind dribbelde ze zo veel dat ze vergat te schieten. Dan gaf ze de bal aan de jongens in haar team. Zij schoten wel. Maar nu, op het WK, mogen geen jongens meedoen. Ze keek om zich heen. Niemand in de buurt. Zou ze schieten? Ja, vooruit. Goed schot, in de hoek, buiten bereik van doelman Lindahl. Doelpunt."

Het dagblad verwacht dat Oranje het zwaar gaat krijgen tegen de VS, die in de andere halve finale tegen Engeland met 1-2 wonnen. "Immens was het verschil. Het tempo, de kwaliteit van de passing, beweging, atletisch vermogen, het was een andere wereld. Hoe Nederland moet winnen, Joost mag het weten." De Telegraaf vreest eveneens het 'ijzersterke Amerika'. “Maar na de uiterst moeizame zege van gisteren zal Oranje het gevoel hebben dat niets meer onmogelijk is. Misschien kan de rappe Oranje-aanval tegen de VS eindelijk laten zien hoe sterk het in de omschakeling is."

Ook buitenlandse media verwachten dat Oranje gewoon als tweede gaat eindigen op dit WK. "Nederland wint de strijd om plaats twee", aldus het Duitse BILD, dat aangeeft dat Oranje met dit spel niets gaat klaarspelen in de finale. "Oranje heeft zich in korte tijd gemeld in de wereldtop", beseft de BBC. "Hoewel Nederland nimmer zijn beste voetbal toonde, was het genoeg om af te rekenen met Zweden."

Hope Solo, oud-doelvrouw van de VS, zegt bij de Britse publieke omroep dat de extra dag rust in het voordeel kan werken van de tegenstander van Oranje. "Het ziet er niet goed uit voor Oranje, ze zullen de wedstrijd van hun leven moeten spelen." Oud-aanvaller Dion Dublin stelt dat de winst van de VS al in de tas is en spreekt over a walk in the park. Voormalig buitenspeler Pat Nevin voegt eraan toe: "Zou één Oranje-speler worden opgesteld bij de Verenigde Staten?"