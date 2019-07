De Boer gaf donderspeech tijdens ontluisterende nederlaag: ‘Beschamend’

Frank de Boer baalt stevig van de 5-1 nederlaag tegen Chicago Fire. De trainer van Atlanta United zag woensdagavond hoe zijn ploeg met pijnlijke cijfers onderuit ging in Illinois, nadat de formatie in de beginfase na een vroege achterstand ook nog met tien man kwam te staan. Na afloop erkent de Nederlander dat het beter moet bij the Five Stripes.

“We deden het niet goed, in elk aspect. We waren er blijkbaar niet klaar voor. Ik leg de schuld ook bij mezelf neer, want ik moet de spelers goed voorbereiden. We moeten ons schamen tegenover onze supporters. Ze zijn hier naartoe gekomen om een goed Atlanta United te kunnen zien, maar het was beschamend, vooral de eerste helft”, aldus De Boer, geciteerd door The Atlanta Journal-Constitution.

Tijdens de rust, toen Atlanta United met 5-0 achterstond, gaf De Boer een donderspeech. “Beschamend. Je kunt nu nog alleen de eer redden en wat trots tonen. Dat hebben ze in de tweede helft ook laten zien. Toen zag je de energie die je altijd wilt zien, maar het was wel te laat”, aldus de trainer, die aan zijn spelers vertelde dat ze dit gevoel van schaamte bij zich moeten houden.

“Ik zei na de wedstrijd dat ze dit gevoel moesten blijven herinneren. Want je wilt dit gevoel niet hebben. Die schaamte. Je hebt altijd een moment in je loopbaan waarop je dit gevoel hebt. Hopelijk is het maar één keer. Het goede is dat het slechts drie punten zijn. Niet meer. Het begint allemaal met hard werken. Vanaf de allereerste seconde de volledige focus hebben.”