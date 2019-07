Van Hooijdonk hamert er al jaren op: ‘Dit is echt een droom voor mij’

De Oranje Leeuwinnen hebben zich woensdagavond ten koste van Zweden geplaatst voor de finale van het WK. In de verlenging brak Jackie Groenen de ban door de bal met een mooie uithaal in het net te deponeren: 1-0. Na afloop is de middenveldster dolgelukkig. “We hebben moeilijke en goede momenten gehad en gaan gewoon naar de finale”, zo reageert ze na afloop bij de NOS.

“Het is nog één wedstrijd (tegen de Verenigde Staten, red.) en we gaan er alles aan doen om die te winnen. Dit is niet normaal. Ik ben zó trots op al die meiden. Dit zijn geen makkelijke wedstrijden. Het is het WK en je weet dat het steeds lastiger wordt. Het is vermoeiend en ik heb zware benen, maar hier doe je het voor. We werken zo hard, het is fijn om in dit team te voetballen. Dat ik scoor, maakt niet uit, het is belangrijker dat we winnen en in de finale staan."

De Leeuwin is blij dat ze weer eens doel trof: "Ik nam 'm goed aan en zag een vrije hoek. De meiden zijn er al weken mee bezig dat ik vaker moet schieten. Hij lag lekker, dus ik dacht: ik doe het", zegt Groenen tegen het ANP. "Ja, ik denk wel dat Pierre (van Hooijdonk, red.) trots is. Hij hamert er al jaren op dat ik meer moet schieten als ik in die positie kom. Natuurlijk ben ik heel blij dat ik gescoord heb, dit is echt een droom voor mij."

Groenen stelt dat het geen toeval is dat Oranje pas in verlenging wist te scoren. "We hebben vaak in de laatste minuten kunnen scoren en hebben een team dat er voor elkaar is. Dat werkt. Ik kreeg de bal goed mee en moest wel schieten. De bal ging er goed in." Ook Shanice van de Sanden is enorm blij met de zege. De aanvalster werd voor het duel met Zweden door bondscoach Sarina Wiegman gepasseerd ten faveure van Lineth Beerensteyn.

“Je moet altijd positief blijven”, reageert Van de Sanden bij de NOS. "We hebben elkaar allemaal nodig. Ik kwam in het veld en het stadion schreeuwde mijn naam. Iedereen staat achter me. Je hebt alleen elkaar nodig, dan kun je de finale halen op een WK. Dit is ongelooflijk gewoon. Finale tegen Amerika, mooier kan niet. Ik ben klaar voor de finale, het team is er klaar voor.”