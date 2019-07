Oranje Leeuwinnen bereiken finale: ‘We zijn gewoon een vechtmachine’

Sarina Wiegman besefte kort na het bereiken van de finale van het WK voor vrouwen nog niet helemaal wat er in Lyon allemaal was gebeurd. “Over zes maanden kan ik het pas geloven', grapte de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen bij de NOS na de zwaarbevochten zege op Zweden in de verlenging (1-0).

“Ja, ik weet het, zondag moeten we de WK-finale nog spelen en dan zullen we er echt wel weer staan. Maar nu gaan we even feestvieren en daarna heel hard uitrusten.” Wiegman roemde nog maar eens de eenheid binnen haar WK-selectie. “We zijn gewoon een vechtmachine. Er zit een enorme drive in dit team. Als je als team functioneert, kun je meer. En dan hoef je niet altijd beter te zijn dan een tegenstander. Dan kun je van iedereen winnen. Dat zag je in deze wedstrijd ook weer. Er werd bij ons gestreden voor elke meter.”

“Alles deden we samen. In de eerste helft hadden we het nog hartstikke moeilijk. Maar na verloop van tijd kregen we meer grip. We hebben ons echt in de wedstrijd geknokt.” Wiegman wist in de spannende verlenging het overzicht te behouden. “Ik ben rustig en koel gebleven, ik weet ook niet hoe dat komt.”

“Ik weet gewoon dat je tot aan het laatste fluitsignaal nooit helemaal zeker bent bij zo'n stand. Je moet altijd alert blijven.” Wiegman legde ook uit waarom ze nog voor het einde van de verlenging naar binnen liep. "Ik drink tijdens de wedstrijd veel en dan moet je ook veel naar de WC. Maar ik was precies op tijd weer terug." In de finale zijn de Verenigde Staten zondag de tegenstander. De wedstrijd in Lyon begint om 17.00 uur. Een dag eerder gaat de troostfinale tussen Zweden en Engeland.

Met het bereiken van de WK-finale zijn de Nederlandse voetbalsters verzekerd van een bedrag van ruim 2,3 miljoen euro. Als Oranje zondag in Lyon ook de Verenigde Staten verslaat, krijgt het de 'hoofdprijs' van 3,36 miljoen euro. Dat is bijna tien keer zo weinig als Frankrijk vorig jaar verdiende op het WK voor mannen.