Atlanta United lijdt in Illinois zwaarste nederlaag onder Frank de Boer

Atlanta United heeft woensdagavond lokale tijd de zwaarste nederlaag onder Frank de Boer geleden. Vier dagen na de belangrijke 2-1 overwinning op Montreal Impact ging de regerend landskampioen van de Verenigde Staten met liefst 5-1 onderuit bij Chicago Fire. De bezoekers stonden na elf minuten al met tien man op het veld in Illinois.

Atlanta startte desastreus aan het duel in het SeatGeek Stadium. Na vier minuten spelen zette Francisco Calvo het hoofd tegen een voorzet van Nicolás Gaitán: 1-0. Drie minuten later had doelman Brad Guzan ook geen antwoord op een laag schot van CJ Sapong in de rechterhoek en speelde Atlanta zodoende al snel een verloren wedstrijd.

Het werd luttele minuten later nog erger voor Atlanta: na een goede actie van Aleksandar Kaita kreeg Leandro González Pirez de bal tegen zijn arm. Na inmenging van de VAR kreeg de thuisploeg een strafschop en Pirez een rode kaart. Gaitán faalde niet vanaf elf meter: 3-0. Sapong en Fabian Herbers zetten nog voor rust de 4-0 en 5-0 op het scorebord.

Een nog grotere vernedering voor Atlanta na rust bleef echter uit. Brandon Vázquez maakte vanaf elf meter zijn eerste doelpunt van het seizoen in de Major League Soccer, na een overtreding van Przemyslaw Frankowski op Miles Robinson. Atlanta, dat vierde staat in de Eastern Conference en nog twee inhaalduels tegoed heeft, komt zondag weer in actie, in eigen huis tegen New York Red Bulls.