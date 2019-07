De Telegraaf: PSV heeft gewenste versterking definitief binnen

PSV gaat zich versterken met Toni Lato, verzekert De Telegraaf in de nacht van woensdag op donderdag. De linkerverdediger van Valencia is woensdagavond op het vliegtuig gestapt en zal zich snel bij zijn nieuwe ploeggenoten in het Zwitserse Verbier voegen. Het is nog onduidelijk of het om een huur- of koopconstructie gaat, zo klinkt het.

De komst van Lato leek eerder nog af te ketsen. Mundo Deportivo meldde woensdag dat Valencia op de proppen zou zijn gekomen met aanvullende eisen en volgens De Telegraaf liet een akkoord tussen PSV en de Spaanse club inderdaad langer op zich wachten dan gehoopt. Technisch manager John de Jong heeft echter 'alsnog spijkers met koppen kunnen slaan', waardoor de linksback woensdagavond toch op het vliegtuig is gestapt.

Voor PSV komt de komst van Lato als geroepen. De Eindhovenaren namen woensdag afscheid van Angeliño, die vorig seizoen een stabiele factor achterin was en nu is verkast naar Manchester City. Trainer Mark van Bommel gaf woensdag in het oefenduel met het Zwitserse FC Sion (0-0) in de eerste helft de kans op de linksbackpositie aan de twintigjarige Steven Theunissen.

Voor PSV dringt de tijd, want de Eindhovenaren moeten over ongeveer drie weken al opdraven tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. Het zal Van Bommel er veel aan gelegen zijn om Lato zo snel mogelijk te verwelkomen op het trainingsveld, want de Spaanse verdediger zou op dit moment nog niet in training zijn.