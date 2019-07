Jackie Groenen knalt Leeuwinnen in vechtwedstrijd naar WK-finale

Het Nederlands vrouwenelftal heeft woensdagavond geschiedenis geschreven door zich te kwalificeren voor de finale van het WK. In het Parc Olympique Lyonnais had de formatie van bondscoach Sarina Wiegman zeer veel moeite met Zweden, dat vooral via counters en hoekschoppen gevaar stichtte. In extra tijd wist Oranje echter alsnog een zege af te dwingen via Jackie Groenen, die met een heerlijke uithaal haar ploeg naar de finale schoot: 1-0. In de eindstrijd neemt Oranje het op tegen titelhouder Verenigde Staten, die Engeland dinsdag met 1-2 uitschakelde.

Wiegman besloot Shanice van de Sanden voor het eerst dit toernooi te passeren. De aanvalster kent een tegenvallend WK en de roep om Lineth Beerensteyn nam toe. De bondscoach besloot dit keer Van de Sanden te passeren en Beerensteyn een basisplaats te gunnen. In het eerste kwartier was het voor beide ploegen zoeken naar een gaatje in de defensie. Vivianne Miedema kon niet gevaarlijk worden, aangezien haar schot werd geblokkeerd, terwijl Sari van Veenendaal aan de andere kant van het veld kordaat moest optreden bij enkele hachelijke momenten.

De keepster redde ook knap bij een counter van Zweden, maar moest daarna behandeld worden aangezien Sofia Jakobsson op haar hand ging staan. Van Veenendaal verbeet de pijn en vervolgde daarna de wedstrijd. Naarmate de eerste helft vorderde, werd Zweden alsmaar sterker. Van Veenendaal wist zich te onderscheiden door onder meer de poging van Elin Rubensson bij een corner met de voet te keren. Oranje kon de Zweedse doelvrouw Hedvig Lindahl niet testen, waardoor men met een 0-0 tussenstand ging rusten.

Oranje, dat de tweede helft begon met Jill Roord in plaats van de geblesseerde Lieke Martens, mocht na rust Van Veenendaal wederom bedanken. Nadat een fout van Dominique Bloodworth eerst nog onbestraft bleek, moest Van Veenendaal even later bij een corner wel ingrijpen. De keepster kon haar doel knap schoon te houden door een schot van Nilla Fischer via de paal te keren. Even later kreeg Oranje eindelijk een grote kans om de score te openen. De hoekschop van Sherida Spitse belandde bij Miedema, maar de spits kopte via keepster Lindahl op de lat.

Met nog twintig minuten op de klok mocht Van de Sanden invallen voor Beerensteyn, maar ondanks de verwoede pogingen van de aanvalster van Olympique Lyon kon Oranje nauwelijks een vuist maken. Zweden voerde de druk steeds verder op, maar Nederland hield stand. Van de Sanden had in blessuretijd nog een grote kans om alsnog de beslissende treffer te maken, maar Lindahl pareerde knap en zorgde zodoende voor een verlenging in Lyon.

In de extra tijd was het Groenen die de ban brak. De middenveldster brak na een goede aanval van Oranje door en kreeg de tijd om verwoestend uit te halen. Keepster Lindahl kon het strakke schot van Groenen niet stoppen, waardoor de voorsprong een feit was: 1-0. Zweden probeerde vervolgens een gelijkmaker te forceren, maar Van Veenendaal was niet te passeren. Zodoende maakt de ploeg van Wiegman zich op voor de finale tegen de Verenigde Staten. De eindstrijd in Lyon begint zondag om 17.00 uur.