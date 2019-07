Oranje-international ‘is eerlijk’: ‘Ik overweeg een vertrek, ik ben ambitieus’

Arnaut Danjuma Groenveld staat open voor een uitgaande transfer bij Club Brugge. De aanvaller wordt de laatste dagen in verband gebracht met clubs als AC Milan, Stade Rennes, Tottenham Hotspur en Southampton. De Oranje-international erkent dat er wat speelt. “Er is concrete interesse, daar denk ik over na”, zegt hij in gesprek met Voetbal International.

Danjuma wist vorig seizoen, ondanks een periode van blessureleed, indruk te maken in België, terwijl hij ook al zijn debuut in Oranje achter de rug heeft. Buitenlandse clubs hebben de 22-jarige aanvaller zodoende in het vizier. “Het is voor mij duidelijk: als er een mooie mogelijkheid komt, denk ik daar zeker over na”, aldus Danjuma.

“Er is zeker concrete interesse. Ik ben eerlijk: ik overweeg een vertrek. Ik ben ambitieus en wil graag stappen maken. Als ik daar de kans voor krijg: waarom niet?”, aldus Danjuma, die aangeeft dat een van de belangrijkste factoren voor hem het EK 2020 is. “Dat is voor mij een primair doel, daar wil ik echt naartoe. Als een stap hogerop me daarbij helpt, geeft me dat een zetje om erover na te denken.”

Danjuma, die benadrukt dat hij alles zal geven voor Club Brugge zo lang hij bij de club onder contract staat, heeft geen voorkeur voor een bepaalde topcompetitie. “Voor mij is het belangrijk dat ik me ergens thuis voel. De trainer, de speelwijze, er komen heel veel aspecten bij kijken, maar ik heb niet echt een voorkeur voor een competitie.”