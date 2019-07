Mark van Bommel erkent irritaties: ‘Ik erger me aan die situatie’

Mark van Bommel hoopt dat zijn selectie zo snel mogelijk rond is. PSV is momenteel druk bezig om enkele inkomende transfers te realiseren en zodoende de selectie weer van meer kwaliteit te voorzien. De trainer van PSV geeft aan dat het momenteel lastig werken is. "We proberen snel die nieuwe start te maken, maar spelers komen op verschillende momenten binnen en dat is lastig."

Robbin Ruiter, Ibrahim Afellay en Bruma hebben zich al aangesloten bij de club, maar Van Bommel hoopt op meer versterkingen, zoals Toni Lato. Volgens de laatste berichten zou Valencia nieuwe eisen hebben gesteld bij een vertrek van de linksback. “Ik geloof dat het wel duidelijk is dat we een linksback zoeken”, aldus Van Bommel, die Angeliño woensdag zag vertrekken naar Mancester City, na afloop van het oefenduel met Sion (0-0), geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

“We hebben nog maar twee weken voordat het wedstrijdseizoen echt begint. Ik erger me aan die situatie. Niet aan de club, maar wel aan de situatie. We willen alles zo snel mogelijk compleet hebben, maar tachtig procent van de teams is nog niet eens begonnen. John de Jong (technisch manager, red.) en ik staan hier precies hetzelfde in”, aldus Van Bommel, die ook nog een centrale verdediger wil verwelkomen.

Van Bommel benadrukt dat er ook nog rustig aan wordt gedaan met Afellay. “Hij heeft anderhalf jaar geen wedstrijd gespeeld, dus je kunt niet verwachten dat hij er meteen staat. We moeten hem fit maken, houden en hij moet dat blijven. We verwachten niet dat hij heel snel om de drie dagen zal kunnen voetballen. Daar moeten we hem ook in beschermen. Ik zet geen tijd of datum op zijn rentree.”