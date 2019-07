Atlético Madrid neemt Antoine Griezmann befaamd rugnummer af

Atlético Madrid maakte woensdagavond de komst van João Félix officieel en het lijdt inmiddels weinig twijfel meer dat het Portugese wonderkind in het Wanda Metropolitano de opvolger van Antoine Griezmann is. Ofschoon laatstgenoemde officieel nog speler van Atlético is, heeft de club diens nummer zeven alvast vergeven aan João Félix.

Griezmann droeg het rugnummer zeven de afgelopen zes seizoenen telkens bij Atlético, maar de Spaanse grootmacht communiceert via de officiële kanalen dat het nummer voortaan gedragen zal worden door João Félix. Griezmann kondigde in mei al aan te gaan vertrekken bij Atlético maar van een vertrek is nog geen sprake. Toch heeft Atlético alvast besloten zijn nummer zeven over te dragen aan João Félix.

De negentienjarige Portugese aanvaller rondde woensdagavond voor 126 miljoen euro definitief zijn transfer van Benfica naar Atlético af. Hij heeft zijn medische keuring reeds met succes doorstaan en een contract voor liefst zeven seizoenen getekend. Griezmann zal zijn loopbaan op zijn beurt naar verluidt gaan vervolgen bij Barcelona.