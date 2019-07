Posities van Sam Lammers en Bart Ramselaar vallen op in oefenduel PSV

PSV is met een gelijkspel begonnen aan zijn oefencampagne. In het Stade Saint-Marc in het Zwitserse Bagnes kwamen de Eindhovenaren tegen FC Sion niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Trainer Mark van Bommel begon met een sterke basiself en wisselde in de rust volop. Jeroen Zoet begon de wedstrijd als aanvoerder bij PSV en lijkt zodoende de voornaamste kandidaat om het aanvoerderschap over te nemen van de naar Sevilla vertrokken Luuk de Jong.

Van Bommel opteerde tegen FC Sion, dat het afgelopen seizoen als achtste eindigde op het hoogste niveau in Zwitserland, voor een vrij aanvallende basiself. Sam Lammers startte op het middenveld in een offensieve rol, in de rug gesteund door Jorrit Hendrix en Pablo Rosario. Voorin kreeg Donyell Malen de kans in de punt; Cody Gakpo en Steven Bergwijn begonnen aan de zijkanten. Verder viel op linksbackpositie de basisplek voor de twintigjarige Steven Theunissen op: hij maakte zijn officieuze debuut voor PSV. Zomeraanwinsten Bruma en Ibrahim Afellay ontbraken nog bij de Eindhovenaren.

Het begin van PSV mocht er wezen. De ploeg van Van Bommel was de bovenliggende partij in de openingsfase en kreeg enkele goede mogelijkheden om de score te openen. De grootste kans was na ruim een kwartier voetballen voor Gakpo, maar zijn inzette belandde na een combinatie met Lammers op de lat. Sion moest het initiatief aanvankelijk aan PSV laten, maar kreeg in het laatste kwartier voor rust ook zijn momenten. Pajtim Kasami was de gevaarlijkste man aan de kant van de Zwitsers, maar Zoet redde tweemaal adequaat.

PSV begon met elf nieuwe namen aan de tweede helft. Robbin Ruiter maakte zijn eerste minuten in het doel en verder bracht Van Bommel ook spelers als Mohammed Ihattaren, Zakaria Aboukhlal en Joël Piroe binnen de lijnen. De vele wisselingen kwamen het spel van PSV niet ten goede, waardoor de wedstrijd zonder doelpunten eindigde. Van Bommel voerde twintig minuten voor tijd nog wel een zeer opvallende wissel toe: centrumverdediger Maxime Soulas werd afgelost door Bart Ramselaar, die op de rechtsbackpositie de plaats van Jordan Teze overnam.