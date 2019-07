The Guardian prijst Ajax: ‘Hij zou een absoluut koopje kunnen blijken’

Ajax heeft goud in handen met Lisandro Martínez, zo veronderstelt The Guardian woensdag in een opiniestuk. De Engelse kwaliteitskrant is lovend over de Argentijnse zomeraanwinst van de Amsterdammers en bestempelt hem samen met negen andere spelers als een 'koopje'. "Martínez zou wel eens een absoluut koopje kunnen blijken", schrijft men vol lof over de 21-jarige centrumverdediger van Ajax.

The Guardian stelt dat Ajax adequaat heeft ingespeeld op het naderende vertrek van aanvoerder Matthijs de Ligt naar Juventus. De club maakte in mei al melding van de komst van Martínez, die voor ongeveer zeven miljoen euro is overgekomen van Defensa y Justicia. "Wetende dat Matthijs de Ligt deze zomer een transfer zou gaan maken, heeft Ajax geen tijd verspild in de zoektocht naar defensieve versterkingen. Na de komst van de Argentijnse linksback Nicolás Tagliafico in januari 2018, heeft Ajax nu zijn landgenoot Lisandro Martínez gestrikt, in de hoop dat hij een vergelijkbare indruk zal achterlaten", zo klinkt het.

De krant stipt aan dat Martínez multifunctioneel inzetbaar is. "Hij kan uit de voeten als linksback, maar hij is het vooral gewend om in het centrum te spelen. Met een gemiddelde lengte van 1 meter 78 is hij in fysiek opzicht niet te vergelijken met De Ligt, maar hij compenseert zijn gebrek aan lengte met zijn doorzettingsvermogen. Hij durft een tackle in te zetten wanneer dat nodig is", vervolgt men. Martínez zou met de bal aan de voet een meerwaarde kunnen zijn voor Ajax, veronderstelt de krant. "Wat de kampioen van Nederland vooral zal hebben aangesproken, is zijn rust aan de bal. Hij beschikt over de visie en de pass om het spel van achteruit te maken. Daarnaast is hij niet bang om van achteruit in te dribbelen. Martínez zou wel eens een absoluut koopje kunnen blijken."

Martínez is een van de vijf zomeraankopen die Ajax reeds heeft gedaan, want ook Kjell Scherpen, Kik Pierie, Razvan Marin en Quincy Promes werden al ingelijfd. Frenkie de Jong (Barcelona) en Daley Sinkgraven (Bayer Leverkusen) zijn vooralsnog de enige twee spelers die de Johan Cruijff ArenA deze zomer hebben verlaten, al lijkt ook De Ligt daar spoedig bij te gaan komen. De centrumverdediger staat naar verluidt op het punt om een transfer naar Juventus te maken.