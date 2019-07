‘Trots’ PSV rouwt om transfer: ‘We zijn weloverwogen akkoord gegaan’

Angeliño verlaat PSV en keert terug naar Manchester City, zo hebben beide clubs woensdagavond bekendgemaakt. De kampioen van Engeland maakt gebruik van de terugkoopoptie die het met PSV overeen kwam en maakt twaalf miljoen euro over. Technisch manager John de Jong vertelt dat de Eindhovenaren de linksback graag hadden gehouden.

"Natuurlijk hadden we José graag nog even behouden, maar het is niet vreemd dat zijn stormachtige ontwikkeling bij clubs van het niveau van Manchester City is opgevallen”, zegt De Jong op de clubsite. “Er was veel interesse in hem. Aan de ene kant balen we van zijn vertrek, maar aan de andere kant maakt het ons ook trots. We bewijzen dat we hier spelers klaarstomen voor de absolute top.”

Hoe Angeliño in de Eredivisie het ongelijk van Pep Guardiola wist te bewijzen

Lees hier ons achtergrondverhaal over Angeliño, die opbloeide in de Eredivisie. Lees artikel

“Die clausule was een resultaat van de onderhandelingen”, vervolgt de sportbestuurder. “Wij maken op dat moment een afweging waarin we alle facetten meenemen. We zijn weloverwogen akkoord gegaan en moeten na een jaar concluderen dat José het geweldig heeft gedaan. Misschien nog wel beter dan we hadden durven hopen. Hij heeft City bewezen dat het lichten van de optie gerechtvaardigd is. Daar mag hij trots op zijn. We wensen hem heel veel succes in Engeland.”

Angeliño, die voor vier jaar heeft getekend, kijkt uit naar zijn tijd bij Manchester City. “Het is een ploeg die ongelooflijk voetbal speelt onder Josep Guardiola. Ik heb genoten van de ploeg toen ik in Nederland was. Ik ben van mening dat ik me verder kan ontwikkelen onder Pep. Ik heb ook de overtuiging dat de club steeds sterker wordt, ieder jaar weer”, aldus de verdediger op de site van the Citizens.

Directeur Txiki Begiristain noemt Angeliño een groot talent. “Hij is al een complete verdediger met veel potentie. Het afgelopen jaar heeft hij veel ervaring opgedaan in de Eredivisie en in de Champions Leauge met PSV. We zijn ervan overtuigd dat hij extra defensieve kwaliteiten brengt in de selectie”, besluit de sportbestuurder over de Spaanse back.