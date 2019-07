Vitesse begint oefencampagne ondanks hattrick Darfalou met nederlaag

Vitesse heeft zijn eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen verloren. De Eredivisionist ging woensdagavond in Polen met 4-3 onderuit tegen FC Midtjylland, afgelopen seizoen de nummer twee op het hoogste niveau in Denemarken. Oussama Darfalou scoorde driemaal, maar dat was niet voldoende voor een resultaat voor de Arnhemmers.

Vitesse moest het stellen zonder onder anderen Thulani Serero, Matus Bero en Remko Pasveer. Nieuwkomers Armando Obispo en Jay-Roy Grot verschenen wel aan de aftrap en maakten zo hun officieuze debuut voor de Arnhemmers. Het elftal van trainer Leonid Slutsky begon zwak en kwam al na zeven minuten voetballen op achterstand door toedoen van Gustav Wikheim: 1-0.

Op slag van rust verdubbelde Júnior Brumado de nadelige marge voor Vitesse. Bryan Linssen was rond het halfuur nog dicht bij de gelijkmaker geweest, maar zijn inzet trof de paal. In het eerste kwartier na de onderbreking kantelde Darfalou de wedstrijd hoogstpersoonlijk. De spits uit Algerije scoorde in een kleine tien minuten driemaal en hielp Vitesse zo aan een 2-3 voorsprong.

Vitesse moest echter vrijwel onmiddellijk weer de gelijkmaker incasseren door een doelpunt van Awer Mabil. In het laatste halfuur kon de wedstrijd beide kanten op, maar het was uiteindelijk Midtjylland dat door een treffer van Artem Dovbyk de zege uit het vuur sleepte. Vitesse is momenteel op trainingskamp in Polen en speelt zaterdag tegen Korona Kielce zijn volgende oefenwedstrijd.