FC Emmen dendert door op transfermarkt en meldt zevende aanwinst

Filip Ugrinic draagt komend seizoen het rood-wit van FC Emmen, zo meldt de Eredivisionist woensdagmiddag via de officiële kanalen. De centrale middenvelder wordt voor één jaar gehuurd van FC Luzern, waarbij FC Emmen een optie tot koop heeft bedongen. Ugrinic is alweer de zevende speler die de club uit Drenthe deze transferperiode verwelkomt.

De Zwitserse Duitser, twintig jaar, heeft 52 officiële wedstrijden op het hoogste niveau van Zwitserland gespeeld voor FC Luzern, waar hij de gehele jeugdopleiding doorliep. Ook scoorde hij twee keer in tien wedstrijden als jeugdinternational van Zwitserland. In de eerste twee oefenwedstrijden van dit seizoen (tegen Drents Verbond en Nieuw Buinen) maakte Filip een goede indruk en maakte hij vier doelpunten.

“Ik heb de Nederlandse competitie altijd interessant gevonden, dus ik ben blij dat ik me komend seizoen bij FC Emmen op het hoogste niveau kan laten zien”, aldus Ugrinic op de clubsite. “Het is een warme club en ik voel het vertrouwen van iedereen. Dat is lekker voetballen.” Ugrinic is na Matthias Hamrol (transfervrij van Korona Kielce), Marko Kolar (overgenomen van Wisla Krakow), Jan-Niklas Beste (gehuurd van Werder Bremen), Desevio Payne (transfervrij van Excelsior), Ferhat Görgülü (transfervrij van Giresunspor) en Lorenzo Burnet (transfervrij van Excelsior) de zevende aanwinst in korte tijd.