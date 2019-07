Woedende Messi krijgt steun uit onverwachte hoek: ‘Ik begrijp Leo’

Argentinië was in de nacht van dinsdag op woensdag in de halve finale van de Copa América niet opgewassen tegen Brazilië (2-0 nederlaag). Na afloop van het beladen duel was Lionel Messi vooral niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Roddy Zambrano, die in de ogen van de aanvaller een strafschop aan la Albiceleste had moeten geven. De VAR werd niet geraadpleegd na een vermeende overtreding op Sergio Agüero, tot ongeloof van de zichtbaar gefrustreerde Messi. Ook de kaartenregen was hem een doorn in het oog.

“De officials hebben voor veel bullshit gele kaarten uitgedeeld, maar hebben niet eens even de VAR gecheckt. Dat is ongelofelijk”, zo foeterde Messi na afloop tegenover de Argentijnse media. “Dat is de hele wedstrijd zo gegaan. Tijdens de hele wedstrijd hebben ze ook maar bij het lichtste contact in het voordeel van Brazilië gefloten. Dat soort bullshit heeft ons afgeleid van de wedstrijd. Er zijn geen excuses voor, het moet bekeken en geanalyseerd worden.”

Messi verwacht echter niet veel van de CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De aanvaller van Argentinië en Barcelona is van mening dat Brazilië ‘te veel macht’ heeft. Dani Alves, die zich met de Braziliaanse ploeg opmaakt voor de finale tegen Peru of Chili, is het opvallend genoeg eens met zijn Argentijnse tegenstander, die hij nog kent van hun gezamenlijk periode in het Camp Nou. “Ik begrijp Leo”, laat de vleugelverdediger optekenen door Marca. “De scheidsrechter was nerveuzer dan wij.”

Alves geeft toe dat Brazilië enigszins fortuinlijk de halve eindstrijd naar zich toetrok. “Argentinië kreeg goede kansen om te scoren, maar wij hadden het gelijk aan onze zijde”, aldus de routinier van de Goddelijke Kanaries, die duidelijk meevoelt met Messi. “Als wij verliezen, dan verliezen we met z'n allen. Als Argentinië verliest, is het altijd net of alleen Messi daar schuldig aan is.”