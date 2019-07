Clubicoon Gianluigi Buffon keert na een seizoen terug bij Juventus

Gianluigi Buffon keert definitief terug bij Juventus, zo meldt de Italiaanse kampioen donderdagmiddag via de officiële kanalen. De 41-jarige doelman, die tussen 2001 en 2018 ook al voor la Vecchia Signora uitkwam, doorstond de medische keuring zonder noemenswaardige problemen en tekende daarna een eenjarig contract in Turijn. De keeper stond in het seizoen 2017/18 onder contract bij Paris Saint-Germain, waar de samenwerking geen vervolg kreeg.

Buffon speelde dus slechts een seizoen voor PSG, dat tevreden was over de samenwerking en hem derhalve een nieuw contract voorlegde. De routinier liet echter via zijn Instagram-account weten dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Bij de kampioen van Frankrijk kwam de sluitpost tot 25 wedstrijden in verschillende competities. Een vaste plaats bij PSG bleek er niet in te zitten, vooral door de aanwezigheid van de vijftien jaar jongere Alphonse Aréola. Voor Buffon wacht zeer waarschijnlijk een reserverol achter Wojciech Szczesny, die sinds 2017 het doel van Juventus verdedigt. De ervaren doelman kan zich zodoende volgens berichten uit Italië alvast gaan voorbereiden op een rol buiten het veld bij Juventus.

Buffon verklaart dat hij een uitnodiging van la Vecchia Signora simpelweg niet kan weigeren. “Hallo allemaal, ik wilde jullie wederom begroeten”, stelt de teruggekeerde doelman in een videoboodschap. “Ik ben blij weer thuis te zijn om jullie te omarmen en tevens omarmd te worden. Vandaag heb ik de bevestiging gekregen dat het leven geweldig is en dat dromen soms kunnen uitkomen.”

In een boodschap op zijn Instagram-account ging Buffon verder in op zijn beslissing om terug te keren in Turijn. “Als je familie je nodig heeft, dan is er geen andere keuze. Het is de start van een nieuw hoofdstuk van de reis die al behoorlijk lang duurt. Ik keer terug bij de club die ik met trots mijn thuis mag noemen. Dat doe ik met dezelfde spirit, oneindige liefde en wilskracht als voorheen.”

“Dit is een frisse start, al verschilt dit wel iets met het verleden. Desondanks voel ik dezelfde liefde en vreugde. Ik kan hier terugkeren omdat ik zeker weet dat ik van toegevoegde waarde ben. Daarnaast kan in de lokroep van een vrouw moeilijk weigeren. Ik keer terug omdat dit mijn thuis is!”, zo besluit Buffon.

In zijn eerste periode in het Allianz Stadium veroverde de veteraan maar liefst negen keer de Italiaanse landstitel. Daarnaast werd viermaal de Coppa Italia aan zijn palmares toegevoegd. De ervaren doelman bleek uiterst betrouwbaar te zijn, getuige de 302 clean sheets in 657 optredens. Het leverde hem in 2003 de prijs voor Europees voetballer van het Jaar op. Daarnaast werd hij tweemaal verkozen tot Beste Europese doelman van het Jaar en was in 2017 de titel Beste Serie A-speler van het Jaar zijn deel.

In de Champions League was er minder succes. Buffon bereikte met Juventus in 2003, 2015 en 2017 de finale, maar stond nimmer met de belangrijkste Europese prijs in zijn handen. In het nationale elftal van Italië, waarvoor hij 176 interlands speelde, was er wél succes. In 2006 werd ten koste van Frankrijk de wereldtitel veroverd (5-3 na strafschoppen na een 1-1 eindstand). Er was echter ook tegenslag voor Buffon met La Squadra Azzurra, want in de eindstrijd van het EK in 2012 werd met ruime cijfers verloren van Spanje (4-0). Buffon kwam naast Juventus en PSG ook uit voor Parma, waarmee hij in 1999 de UEFA Cup en de Italiaanse beker veroverde.