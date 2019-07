Woensdag, 3 Juli 2019

Barcelona sluit vertrek van wereldkampioen niet uit

Borja Mayoral kan de volgende overbodige speler zijn die Real Madrid verlaat. Er wordt momenteel met Real Sociedad onderhandeld over een definitief vertrek van de spits, voor wie men vijftien miljoen euro wil vangen. (Cadena SER)

AC Milan en Tottenham Hotspur zijn niet de enige gegadigden voor Arnaut Danjuma Groeneveld. Southampton en Stade Rennes hebben de aanvaller van Club Brugge eveneens op de korrel. (Voetbal International)

Barcelona is bereid om naar aanbiedingen voor Samuel Umtiti te luisteren. Manchester United is een van de clubs met interesse in de Franse verdediger. (Sport) Manchester United is een van de clubs met interesse in de Franse verdediger.

Real Madrid is nog altijd nadrukkelijk in de markt voor Paul Pogba. De Koninklijke wil Gareth Bale graag betrekken in een eventuele deal met Manchester United. (Daily Mail)

Nemanja Vidic staat mogelijk voor een terugkeer bij Manchester United. De oud-verdediger is in beeld om de staf van manager Ole Gunnar Solskjaer te komen versterken. (The Sun)