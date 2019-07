Arjen Robben zet op 35-jarige leeftijd punt achter loopbaan

Arjen Robben is definitief voetballer af, zo heeft de 35-jarige vleugelaanvaller zelf wereldkundig gemaakt. Robben nam na afloop van de voorbije voetbaljaargang afscheid bij Bayern München, na een dienstverband van tien seizoenen. De oud-international van het Nederlands elftal werd in verband gebracht met clubs binnen en buiten Europa, maar kiest er dus voor om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Hiermee komt een einde aan een loopbaan van bijna twee decennia.

De Groninger werd in de afgelopen tijd genoemd bij onder meer FC Groningen, PSV en Ajax. Ook Lazio, Benfica en Besiktas zijn genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van de buitenspeler. De beslissing van Robben om te stoppen is geen daverende verrassing, want in gesprek met France Football liet hij al een en ander doorschemeren. “Ik weet nog niet of ik mijn carrière ga voortzetten. Mijn lichaam beslist. Als ik honderd procent van mijn mogelijkheden kan benutten, ben ik nog steeds van wereldklasse. Ik wil écht doorgaan met het spelen van wedstrijden op het hoogste niveau.”

De carrière van Robben kreeg gestalte bij FC Groningen, dat hem in 2002 verkocht aan PSV. In Eindhoven veroverde de vleugelaanvaller eenmaal de landstitel. Na twee seizoenen in het Philips Stadion volgde zijn eerste buitenlandse avontuur. Chelsea haalde hem voor achttien miljoen euro weg uit de Eredivisie. Met de Londense club veroverde de flankspeler twee keer de Engelse landstitel. Het avontuur in de Premier League duurde uiteindelijk drie seizoenen. The Blues verkochten Robben in 2007 voor 35 miljoen euro aan Real Madrid.

In de Spaanse hoofdstad speelde de aanvaller samen met landgenoten Ruud van Nistelrooij, Wesley Sneijder en Royston Drenthe. Mede door het nodige blessureleed werd de periode in het Santiago Bernabéu geen doorslaand succes. De komst van onder meer Cristiano Ronaldo in 2009 luidde zijn vertrek in. Bayern haalde de Nederlander voor ongeveer 25 miljoen euro naar Duitsland. In de Bundesliga beleefde Robben zijn grootste successen. Naast acht landstitels en vijf Duitse bekers werd in 2013 de Champions League veroverd. In de finale tegen Borussia Dortmund (2-1 winst) tekende de vleugelaanvaller kort voor tijd voor de winnende treffer.

Robben kwam op clubniveau tot 209 doelpunten in 602 officiële wedstrijden. De routinier droeg 96 keer het shirt van Oranje en wist 37 maal het net te vinden. Hij vertegenwoordigde zijn land op de WK’s van 2006, 2010 en 2014 en de EK’s van 2004, 2008 en 2012. In 2010 bereikte Robben met Nederland de finale van het WK in Zuid-Afrika. De aanvaller had het Nederlands elftal de wereldtitel kunnen bezorgen, maar stuitte bij een 0-0 stand op Iker Casillas. Spanje won uiteindelijk met 0-1 dankzij een treffer van Andrés Iniesta in de verlenging. Zijn laatste interland was in oktober 2017, toen Zweden in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 werd verslagen. Robben scoorde in die wedstrijd, maar het was niet voldoende om plaatsing voor het WK in Rusland af te dwingen. Bijna twee jaar later is dus ook zijn loopbaan als clubspeler ten einde gekomen.