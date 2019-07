Sevilla doet daags na komst van Luuk de Jong duurste aankoop ooit

Sevilla heeft zich woensdag verzekerd van de diensten van Jules Koundé, zo maken de Spanjaarden bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige verdediger komt over van Girondins Bordeaux en heeft zich voor vijf jaar verbonden aan zijn nieuwe werkgever. Met de overstap van Koundé is volgens berichten uit Spanje en Frankrijk 25 miljoen euro gemoeid.

Dit betekent dat de international van Frankrijk Onder-20 de duurste aankoop van los Rojiblancos ooit is. Dat record stond op naam van Luis Muriel, die vorig jaar voor 24,5 miljoen euro werd overgenomen van Sampdoria. De tweede plek is met twintig miljoen voor de inmiddels weer naar Ajax vertrokken Quincy Promes, terwijl Joaquín Correa met een transfersom van 18,2 miljoen euro de top drie volmaakt.

Koundé genoot zijn opleiding bij Bordeaux, waar hij zes jaar geleden instroomde in de jeugd. De jonge stopper maakte in het seizoen 2017/18 zijn officiële debuut namens les Dogues en groeide in het afgelopen seizoen uit tot een basiskracht. In totaal kwam de verdediger tot zeventig officiële wedstrijden namens de club uit Zuidwest-Frankrijk.

Koundé is de vijfde aanwinst voor Sevilla van deze zomer, al werd Maximilian Wöber al wel een halfjaar gehuurd van Ajax. Naast de Oostenrijker haalde de club van trainer Julen Lopetegui met de van FC Nantes overgenomen Diego Carlos nog een extra centrale verdediger in huis. De Spanjaarden gaven verder miljoenen uit aan de komst van Munas Dabbur (RB Salzburg), Joan Jordán (Eibar) en Luuk de Jong (PSV). De aanvoerder van de Eindhovenaren werd eerder deze week al gepresenteerd in Andalusië.