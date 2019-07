Matthijs de Ligt maakt familietransfer naar Eintracht Frankfurt bekend

Jip Molenaar maakt de overstap van FC Volendam naar Eintracht Frankfurt. Ofschoon de clubs nog geen officiële mededelingen hebben gedaan, maakt zowel de aanvaller als zijn schoonbroer Matthijs de Ligt de transfer woensdagmiddag via Instagram bekend. De achttienjarige Molenaar is de zoon van voormalig profvoetballer Keje Molenaar.

Molenaar speelde afgelopen seizoen voornamelijk voor de Onder-19 van FC Volendam en genoot al langere tijd belangstelling van Eintracht Frankfurt. Van een debuut in het eerste van de Noord-Hollanders lijkt het dus niet te gaan komen. De verwachting is dat de clubs vandaag of morgen de overstap van de aanvaller bekend zullen maken.

“Heel blij om mijn transfer naar Eintracht Frankfurt te bevestigen. Ik wil mijn teamgenoten en trainers bedanken voor de afgelopen acht jaar FC Volendam”, stelt Molenaar. “Ik kijk uit naar dit nieuwe avontuur.” De Ligt, beduidend populairder op het sociale medium, deelt de afbeelding van zijn schoonbroer. De verwachting is dat ook hij spoedig in het buitenland gaat spelen, waarschijnlijk bij Juventus.



Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.