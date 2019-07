Woensdag, 3 Juli 2019

PSG laat oog vallen op bij Real overbodige aanvaller

Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, kortweg Trezeguet, heeft zich in de kijker gespeeld bij Aston Villa. De Engelse promovendus heeft een kleine negen miljoen euro over voor de Egyptenaar, die in dienst is van het Turkse Kasimpasa. (The Sun)

De terugkeer van Aleix Vidal naar Sevilla is uitgedraaid op een teleurstelling. Los Rojiblancos zijn van plan om hem te slijten aan Celta de Vigo, dat een bedrag van vijf miljoen euro of een huurconstructie in gedachten heeft. (AS)

De bij Real Madrid overbodige Lucas Vázquez is op de radar bij Paris Saint-Germain verschenen. Les Parisiens willen met de komst van de Spaanse aanvaller 'de balans in het team' terugbrengen. (Le10Sport)

Ivan Rakitic is ook gespot op een vlucht richting Parijs. De middenvelder van Barcelona zou echter niet voor een transfer naar Paris Saint-Germain, maar voor familiebezoek richting de Franse hoofdstad zijn afgereisd. (Mundo Deportivo)

Alberto Soro lijkt zijn carrière te gaan vervolgen bij Real Madrid. De Koninklijke zitten bijna op één lijn met Real Zaragoza over de transfersom voor de jonge middenvelder, die drie miljoen euro moet kosten. (AS)