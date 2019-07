Waarom Liverpool trots is op de komst van ‘Gomez-esque Sepp van den Berg’

Terwijl Sepp van den Berg op Anfield zijn medische keuring onderging, rinkelde nog een aantal keer de telefoon. Aan de andere kant van de lijn hing de directie van Bayern München, levend in de hoop dat de zeventienjarige verdediger nog voor de neus van Liverpool kon worden weggekaapt. De keuze van Van den Berg stond echter al vast: de winnaar van de Champions League moest zijn nieuwe club worden. Maar hoe ziet het perspectief voor de van PEC Zwolle overgenomen jeugdinternational eruit in Engeland?

Door Chris Meijer

“Toen ik hier voor het eerst kwam, kreeg ik direct een goed gevoel. Iedereen is heel aardig, waardoor het snel aanvoelt als een familie. Dat is heel belangrijk. Het is moeilijk om uit huis te gaan, dus het was prettig om te merken dat iedereen hier op me let”, zo antwoordt Van den Berg tijdens zijn eerste interview met LFC TV op de vraag waarom hij voor Liverpool heeft gekozen. Liverpool kwam, misschien wel enigszins opvallend, als winnaar uit de strijd om de jonge verdediger. Eind maart kwam voor het eerst naar buiten dat de wegen van Van den Berg en PEC Zwolle deze zomer waarschijnlijk zouden gaan scheiden. Jaap Stam, die eind december in dienst trad in het MAC3PARK Stadion, gaf in de strijd tegen degradatie de voorkeur aan meer ervaren verdedigers, waardoor Van den Berg verspreid over vier competitiewedstrijden tot slechts 188 speelminuten kwam in de tweede seizoenshelft.

Voor de komst van Stam had de carrière van Van den Berg zich in korte tijd stormachtig ontwikkeld. Op 11 maart 2018 speelde de verdediger met zestien jaar, twee maanden en negentien dagen tegen FC Groningen zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht van PEC, waarmee hij voorlopig de jongste debutant in de clubhistorie is. Trainer John van ’t Schip hield in het slot van het seizoen vast aan Van den Berg en ruimde in de daaropvolgende jaargang ook meer dan eens een basisplaats in voor het jeugdproduct van de Zwollenaren. Zijn ontslag veranderde de zaken voor Van den Berg, doordat Stam hem een gebrek aan scherpte verweet. Toen PEC vervolgens een poging ondernam om zijn contract open te breken, hield hij de boot af. “Waarom? Op dit moment speel ik niet en dan is bijtekenen ook nog geen optie voor me. Ik weet ook niet wie de nieuwe trainer wordt”, reageerde Van den Berg tegenover de Stentor.

Het bleef daarna een tijdje stil, tot het begin van de voorbereiding op komend seizoen. Van den Berg hoefde zich, in afwachting van een transfer, niet meer te melden op de trainingen onder de nieuwe trainer John Stegeman. PEC wilde voorkomen dat hij in zijn laatste contractjaar terechtkwam, waardoor is besloten om mee te werken aan een transfer. In eerste instantie leek PSV de voornaamste gegadigde voor Van den Berg, daar hij een gesprek voerde met technisch manager John de Jong. De Eindhovenaren, en ook Ajax en Bayern München, moesten het echter afleggen tegenover Liverpool, dat bijzonder slagvaardig handelde. Voor een bedrag van twee miljoen euro rondden the Reds de enigszins opvallende transfer af.

Volgens een reconstructie van Goal speelden sportief directeur Michael Edwards, hoofd scouting Dave Fallows en hoofdscout Barry Hunter een belangrijke rol in de komst van Van den Berg. Het drietal zag in de verdediger een potentiële basisspeler voor het eerste elftal en overtuigde hem ervan dat er onder het bewind van manager Jürgen Klopp wel degelijk een weg naar het eerste elftal bestaat voor jonge spelers. Van den Berg, die zijn handtekening zette onder een meerjarig contract, gaat zijn wedstrijden bij Liverpool waarschijnlijk afwerken in de Onder-23, terwijl het in de lijn der verwachtingen ligt dat hij gaat meetrainen met de eerste selectie. In Engeland is de afgelopen dagen veelvuldig de vergelijking getrokken tussen Joe Gomez en Van den Berg. Gomez-esque Sepp van den Berg, zo kopte Empire of the Kop bijvoorbeeld over de international van Oranje Onder-19.

De cijfers van Sepp van den Berg in het eerste elftal van PEC Zwolle.

“Ze zijn allebei jonge verdedigers, die voor een bescheiden bedrag van een relatief kleinere club zijn gehaald. Gomez en Van den Berg hebben dezelfde zaakwaarnemer, wat de vergelijking gemakkelijker maakt. Bij Liverpool is men ervan overtuigd dat Van den Berg momenteel hetzelfde niveau heeft als Gomez toen hij Charlton Athletic in 2015 verliet. Ze hebben dezelfde fysieke eigenschappen en zijn allebei sterk aan de bal”, legt Neil Jones, Liverpool-watcher voor Goal, uit in gesprek met Voetbalzone. The Reds haalden de destijds achttienjarige Gomez vier jaar geleden voor een kleine vijf miljoen euro weg bij Charlton Athletic, waar hij op dat moment al 24 wedstrijden in de hoofdmacht achter zijn naam had staan. Dat is vergelijkbaar met de 22 officiële duels die Van den Berg in het afgelopen anderhalf jaar speelde namens PEC. Gomez maakte vrijwel direct na zijn komst zijn debuut in het eerste elftal van Liverpool, waarna hij snel in zijn eerste seizoen een zware knieblessure opliep. Na zijn revalidatie bracht Gomez een seizoen bij de Onder-23 door, alvorens hij in seizoen 2017/18 een vaste waarde in de eerste selectie werd.

De 22-jarige Engelsman heeft echter wel een duidelijk voordeel ten opzichte van Van den Berg: hij kan ook uit de voeten als rechts- of linksback. Eigenlijk werd Gomez afgelopen seizoen pas voor het eerst een aantal wedstrijden achter elkaar gebruikt als centrumverdediger, zijn natuurlijke positie. “Het is traditioneel gemakkelijker om bij een Premier League-club als vleugelverdediger door te breken, al zijn de huidige backs van Liverpool (Andrew Robertson en Trent Alexander-Arnold, red.) van wereldklasse én nog jong genoeg om nog jaren in het eerste te spelen”, verklaart Jones. Een van de spelers met wie Van den Berg waarschijnlijk moet concurreren voor een plek in de eerste selectie, is Ki-Jana Hoever. De zeventienjarige verdediger verliet Ajax een jaar geleden voor Liverpool en maakte afgelopen seizoen in het FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers (2-1 nederlaag) zijn debuut in de hoofdmacht. “Hoever kan ook op verschillende posities uit de voeten. In een jaar heeft hij heel veel indruk gemaakt, hij is een grote belofte.”

Voor Van den Berg is het te hopen dat hij niet al te lang blijft hangen in de Onder-23 van Liverpool. Het is algemeen bekend dat het niveau in de Engelse beloftencompetitie te wensen overlaat, al komt het tweede van the Reds vanaf komend seizoen wel uit in de EFL Trophy, een toernooi met clubs uit de League One, League Two en zestien beloftenteams. “Voor jonge spelers kan dat meer uitdaging bieden, het betekent een eerdere introductie met het volwassen voetbal. De Onder-23 bereidt spelers simpelweg niet voor op het eerste elftal, daarom vertrekken ook de nodige spelers op huurbasis. Natuurlijk wil Liverpool zoveel mogelijk spelers vanuit de jeugdopleiding laten doorstromen naar het eerste elftal, maar dat wordt steeds moeilijker naarmate je succesvoller wordt. Hoeveel spelers zijn op hun achttiende, negentien of twintigste al klaar voor de hoofdmacht van Liverpool? Alexander-Arnold is wat dat betreft een uitzondering. Vrijwel alle topspelers hebben eerst geleidelijke stappen moeten zetten voordat ze hun huidige niveau wisten te bereiken.”

“Het is nu aan Van den Berg om te laten zien of hij in staat is om zich te ontwikkelen tot een speler voor het eerste elftal. Liverpool heeft uiteraard goede centrumverdedigers, al zal Dejan Lovren niet nog vier of vijf jaar blijven en zijn Gomez en Joel Matip blessuregevoelig. Als Van den Berg zich zal ontwikkelen, kan hij kansen verwachten”, concludeert Jones. Bij Liverpool heerst er in ieder geval trots over aan het aantrekken van Van den Berg, omdat PSV, Ajax en Bayern München werden afgetroefd. “Het laat de aantrekkingskracht van de club zien. In deze tijd zien de meeste jonge spelers de Bundesliga als een betere weg naar het profvoetbal dan de Premier League. Een jonge Nederlandse voetballer weet ongetwijfeld ook hoe de kansen liggen bij Ajax en PSV. Ondanks de aantrekkingskracht van die clubs, heeft hij voor Liverpool gekozen. Het laat zien dat Liverpool op de goede weg is, mede dankzij het werk van Klopp en zijn team.”

Over een aantal jaar zal moeten blijken of Van den Berg met Liverpool de juiste keuze gemaakt heeft. Het is aannemelijk dat Klopp de jonge Nederlander mee zal nemen tijdens de voorbereiding naar de Verenigde Staten, waar hij al zijn officieuze debuut zou kunnen maken. “Op de lange termijn hoop ik zoveel mogelijk te kunnen spelen voor deze club. Op korte termijn is het mijn doel om zo snel mogelijk het eerste elftal te bereiken, mezelf te ontwikkelen en in het team te groeien. Ik wil hier uitgroeien tot een legende”, zo sprak Van den Berg op de website van Liverpool zijn doelen uit. Dwight Lodeweges, voormalig trainer van PEC, heeft er vertrouwen in dat de verdediger kan slagen bij the Reds, zo zei hij in gesprek met de Stentor. “Ik hoop dat ze hem niet als een sardientje in een opengetrokken blik gaan zien. Als ze een duidelijk plan hebben en zijn vader hem er daadwerkelijk gaat helpen, geef ik Sepp een heel goede kans om bij Liverpool te slagen.”