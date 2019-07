Fortuna Sittard grijpt in en zet populaire aanvaller uit de selectie

Djibril Dianessy is disciplinair geschorst door Fortuna Sittard. De 23-jarige aanvaller uit Frankrijk hoeft zich voorlopig niet te melden bij trainer Sjors Ultee. Technisch manager Sjoerd Ars wil woensdag tegenover L1 niet al teveel kwijt over de maatregel en is zeker niet van plan om de reden aan de grote klok te hangen. “Dat zou ik niet netjes vinden, ook niet richting de speler.”

De duur van de schorsing wordt door Fortuna niet wereldkundig gemaakt. Ars benadrukt dat de betrokken partijen met elkaar in gesprek zijn. “En verder is het een interne kwestie.” Dianessy kampt al geruime tijd met blessureleed. De aanvaller liep in het seizoen 2017/18, toen de Limburgers promotie veiligstelden, een kruisbandblessure op en miste daarom bijna de gehele voetbaljaargang in de Eredivisie. Pas in april maakte hij zijn comeback, al bleef dat beperkt tot een minuut tegen ADO Den Haag. Later kreeg de Fransman nog eens vier minuten speeltijd tegen VVV-Venlo.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen scoorde Dianessy in een oefenwedstrijd tegen amateurvereniging VVS. Voorlopig komen daar dus geen doelpunten bij. Zijn contract in Sittard loopt nog een jaar door. De Fortuna-aanvaller kwam in 2016 in Nederland terecht en ontpopte zich al snel tot publiekslieveling. De voormalig speler van AS Cannes en Toulouse kwam de afgelopen drie jaar tot 20 doelpunten en 11 assists in 68 optredens.

Fortuna bereidt zich zonder Dianessy voor op de vriendschappelijke ontmoeting met Aris Thessaloniki van woensdagavond. Het eerste fluitsignaal klinkt om 19.00 uur. De formatie van Ultee, die vorige maand werd aangesteld als hoofdtrainer, opent het nieuwe seizoen in de Eredivisie op zondag 4 augustus met een uitwedstrijd tegen AZ.