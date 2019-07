Manchester City heeft beet en betaalt hoofdprijs aan Atlético

Rodrigo Hernández, kortweg Rodri, maakt de overstap van Atlético Madrid naar Manchester City, zo maken de Spanjaarden via de officiële kanalen bekend. Met de overgang van de middenvelder is de hoofdprijs van zeventig miljoen euro gemoeid: de transferclausule in het contract van Rodri met de Spaanse topclub. De 23-jarige Spanjaard droeg het tenue van los Colchoneros uiteindelijk maar één seizoen om de schouders.

Rodri doorliep tussen 2007 en 2013 de jeugdopleiding van Atlético en maakte vervolgens de overstap naar Villarreal. In december 2015 maakte de middenvelder zijn debuut in het eerste van de Oost-Spaanse club. In de seizoenen 2016/17 en 2017/18 brak Rodri definitief door, als vervanger van de geblesseerde clubicoon Bruno Soriano. Na 84 duels kwam er een einde aan de samenwerking en gaf hij aan te zullen vertrekken.

Atlético kondigde in mei vorig jaar de terugkeer van Rodri aan, voor een bedrag van twintig miljoen euro. Hij groeide onder leiding van trainer Diego Simeone meteen uit tot een basiskracht voor de hoofdstedelingen en wekte belangstelling van onder meer Manchester City en Bayern München. De topclub uit Duitsland moest het echter afleggen tegen the Citizens, waar hij een concurrent van Fernandinho gaat worden.

Rodri is officieel de tweede versterking van Manchester City voor komend seizoen. Een half jaar geleden werd bekend dat Zack Steffen deze zomer de overstap van Columbus Crew naar het Etihad Stadium zou maken. De doelman komt voor een niet officieel bekendgemaakt bedrag van naar verluidt negen miljoen euro over.