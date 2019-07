Beerensteyn: ‘Ik weet het niet en vind het lastig, ze houdt het wel lang vol’

Lineth Beerensteyn geldt dit WK als ware supersub bij de Oranje Leeuwinnen. De aanvalster kwam tot dusver vier keer in het veld bij een gelijke stand en in alle wedstrijden wist het vrouwenteam van Nederland uiteindelijk nog te winnen. “Natuurlijk wil ik spelen”, geeft Beerensteyn te kennen in gesprek met Voetbal International.

“Als ik het dan vanaf de bank moet doen, wil ik zo veel mogelijk energie brengen zodat we de wedstrijd alsnog winnen. Als ik dat dan op deze manier kan doen, is dat ook fijn”, stelt de aanvalster van Bayern München. Voorlopig hield bondscoach Sarina Wiegman nog vast aan Shanice van de Sanden, die op het WK worstelt met haar vorm. Beerensteyn had dan ook gehoopt tegen Italië een basisplaats te hebben, maar ook in de kwartfinale moest ze het stellen met een invalbeurt.

“Als je dan te horen krijgt dat je niet speelt, is dat jammer. Het is nooit leuk om te horen, helemaal omdat ik er goed in zit, ik ben in vorm. Dan is het vervelend als je niet wordt opgesteld, maar het gaat om het team”, zegt Beerensteyn. Ze bevestigt dat ze het lastig vindt om netjes en politiek correct te blijven. Ze krijgt vervolgens de vraag of de bondscoach het nog volhoudt om haar op de bank te zetten. “Ik weet het niet en vind het lastig, ze houdt het wel lang vol, dus ik denk het wel.”

“Het is aan de coach. Wanneer ze me dan inbrengt, wil ik het zo goed mogelijk doen voor het elftal”, gaat Beerensteyn verder. Ze vindt het moeilijk in te schatten of ze woensdagavond in de halve finale tegen Zweden wel een basisplaats heeft. “Ik heb niet veel verwachtingen, want als ik die wél heb, valt het misschien tegen. Ik vind het ook lastig, maar ik moet ermee dealen. Natuurlijk ben ik ook heel blij. We staan in de halve finale van een WK en we gaan naar de Olympische Spelen. Dat is bizar en hartstikke vet.”