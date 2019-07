‘Jawoord van Coutinho betekent goed nieuws voor Barcelona en Neymar’

Philippe Coutinho staat open voor een transfer naar Paris Saint-Germain, zo schrijft Sport woensdagochtend. De bereidheid van de 27-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler om naar de Franse hoofdstad te verkassen betekent goed nieuws voor Neymar en Barcelona. Met het vertrek van Coutinho kunnen de Catalanen volgens de Spaanse sportkrant de veelbesproken terugkeer van Neymar realiseren.

PSG is naar verluidt alleen bereid om afscheid te nemen van Neymar of Kylian Mbappé als het geen invloed op de sterkte van de selectie. Met andere woorden: er mag alleen sterspeler vertrekken als er een vergelijkbare speler voor teruggehaald kan worden. In Parijs beschouwt men Coutinho als een speler van hetzelfde kaliber als Neymar. De liefde is volgens de berichten in Spanje wederzijds, daar les Parisiens eerder belangstelling toonden voor Coutinho. Indien het niet was gelukt om Neymar los te weken bij Barcelona, had de Franse kampioen zich twee jaar geleden in Liverpool gemeld voor de Braziliaans international.

Momenteel is het betrekken van Coutinho in de transfer voor Barcelona de enige mogelijkheid om Neymar terug te halen. De kampioen van Spanje heeft er geen problemen mee om de aanvallende middenvelder annex buitenspeler op te offeren. Anderhalf jaar geleden kwam Coutinho als recordaankoop binnen in het Camp Nou, maar hij wist nooit echt te voldoen aan de hooggespannen verwachtingen. De Braziliaan, wiens contract nog loopt tot medio 2023, was in 76 officiële wedstrijden goed voor 21 doelpunten en 11 assists.

Bij Barcelona denkt men niet dat Coutinho en Neymar samen kunnen spelen, ook al gebeurde dat in het verleden wel in de nationale ploeg van Brazilië. De Catalanen zullen echter nog een speler in de deal moeten betrekken. Ivan Rakitic werd genoemd als wisselgeld in een eventuele deal tussen PSG en Barcelona, maar Sport stelt dat het niet aannemelijk dat de Kroatische middenvelder naar Frankrijk verkast.

Het zal nog even duren voordat de onderhandelingen vorm krijgen, daar Coutinho momenteel met Brazilië nog actief is op de Copa América. De Goddelijke Kanaries bereikten ten koste van Argentinië de finale van het Zuid-Amerikaans kampioenschap. Men wil Coutinho niet teveel storen tijdens het toernooi, maar hij heeft toch laten weten dat hij openstaat voor een overstap naar PSG. Tegelijkertijd vormen de persoonlijke voorwaarden van de Braziliaans international geen probleem voor les Parisiens.