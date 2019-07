Lyon haalt voor 25 miljoen razendsnel opvolger van Ndombélé in huis

Na het vertrek van Tanguy Ndombélé naar Tottenham Hotspur heeft Olympique Lyon razendsnel een vervanger in huis gehaald. Les Gones nemen Thiago Mendes over van Lille OSC, dat naar verluidt 25 miljoen euro overhoudt aan de Braziliaanse middenvelder. Olympique Lyon maakt via de officiële kanalen bekend dat Thiago Mendes zijn handtekening heeft gezet onder een meerjarig contract.

Tottenham Hotspur maakte dinsdagavond bekend dat Ndombélé voor een recordbedrag van zestig miljoen, dat door bonussen nog met tien miljoen kan oplopen, de overstap naar Engeland maakt. Bij Lyon heeft men niet lang hoeven zoeken naar een opvolger, want Thiago Mendes arriveerde woensdagochtend om de medische keuring te doorlopen en zijn handtekening te zetten onder een contract bij de nummer drie van het afgelopen Ligue 1-seizoen.

Lyon haalt Thiago Mendes weg bij Lille OSC, met wie hij afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Franse competitie. Eerder dit kalenderjaar was er al belangstelling vanuit China, maar de Braziliaan heeft uiteindelijk gekozen voor een binnenlandse transfer. Het betekent dat er na twee seizoenen een einde komt aan de samenwerking tussen Thiago Mendes en Lille, dat eerder deze zomer al definitief afscheid nam van Anwar El Ghazi (na een huurperiode verkocht aan Aston Villa).

Thiago Mendes werd door Lille in de zomer van 2017 voor negen miljoen euro overgenomen van São Paulo. De 27-jarige middenvelder kwam in twee jaar tot 71 wedstrijden voor de Franse club, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 8 assists. Thiago Mendes, die eerder het shirt droeg van Goiás Esporte Clube, had afgelopen seizoen een belangrijke rol in het sterke jaar van Lille, dat zich dankzij de tweede plaats kwalificeerde voor de groepsfase van de Champions League.