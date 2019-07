‘United brengt bod van 40 miljoen uit’: ‘Zij missen nog een speler als hij’

Dani Olmo won afgelopen week met Spanje het EK Onder-21 in San Marino en Italië. De middenvelder van Dinamo Zagreb maakte veel indruk op het toernooi en speelde zich in de kijker bij verschillende Europese topclubs. Manchester United zou zelfs al een kleine veertig miljoen euro hebben geboden Olmo, wiens zaakwaarnemer hint naar een overstap naar the Red Devils.

“Op dit moment kan ik nergens commentaar op geven. Er beginnen vanaf nu serieuze gesprekken en uiteindelijk moeten Dinamo Zagreb en Olmo uiteraard beslissen. Ik stuur alle geïnteresseerde clubs door naar Dinamo en als beide partijen eruit zijn, zal ik gaan onderhandelen over de persoonlijke voorwaarden”, laat Andyja Baru weten in gesprek met het Kroatische Sportske Novosti. Het contract van de 21-jarige middenvelder in Zagreb loopt nog tot medio 2021.

“Dani kan voor iedere club spelen, dat heeft hij laten zien op het EK Onder-21. Als we het over Manchester United hebben, zij missen nog een speler als Olmo”, stelt de belangenbehartiger van de Spaans jeugdinternational. Dinamo Zagreb haalde Olmo in 2014 weg uit de jeugdopleiding van Barcelona. In Kroatië wist de middenvelder zich razendsnel te ontwikkelen, waardoor hij op jonge leeftijd al 102 wedstrijden achter zijn naam heeft staan. Momenteel zouden naast Manchester United ook Barcelona, Bayer Leverkusen en Benfica in de markt zijn voor Olmo.