Ödegaard beloond en uitgezwaaid door Real Madrid

(The Sun)

Harry Maguire heeft bij de clubleiding van Leicester City aangegeven dat hij de overstap naar Manchester United wil maken. De transfervrije Gary Cahill wordt bij the Foxes gezien als serieuze kandidaat om de Engels international te vervangen. (The Sun)

Ayoze Pérez gaat Newcastle United verlaten voor Leicester City. Beide clubs zijn het eens geworden over een transfersom van omgerekend 33,4 miljoen euro voor de Spaanse spits. (BBC)

(Diario AS)