Vlap: ‘Het ging van hot naar her, er leek maar geen einde aan te komen’

De transfer van Michel Vlap naar Anderlecht is in kannen en kruiken. De 22-jarige aanvallende middenvelder gaat op korte termijn zijn handtekening zetten onder een vijfjarig contract bij de Belgische topclub, die een bedrag van acht miljoen euro overmaakt naar sc Heerenveen. Vlap omschrijft de afgelopen weken in gesprek met de Leeuwarder Courant als een ‘achtbaan’.

“Het ging van hot naar her, er leek maar geen einde aan te komen. Ik moet zeggen: dat vond ik erg lastig. Dit was ook de eerste keer dat ik zoiets meemaakte”, zegt Vlap. De door Heerenveen opgeleide aanvallende middenvelder kreeg het gevoel dat Anderlecht hem graag wilde hebben, al moet hij wel het voor hem vertrouwde Friesland achter zich laten. “Ik verlaat het vertrouwde nest, om het maar zo te zeggen.”

“In die zin wordt het wel een onzekere tijd. Ik heb altijd in Sneek gewoond en voetbal al vanaf mijn vijfde bij Heerenveen. Dat is dus al zeventien jaar”, vervolgt Vlap. “Om mijn thuis en de club te verlaten, daar heb ik het wel een beetje moeilijk mee. Maar aan de andere kant: Anderlecht is voor mij een uitdaging die ik móet aangaan. Ik weet dat ik het in me heb om daar te slagen. Ik wil er dus vol voor gaan.”

Bij Anderlecht krijgt Vlap te maken met speler/trainer Vincent Kompany, die Paars-Wit na een uitermate teleurstellend seizoen moet terug loodsen naar de top van de Belgische competitie. De aanvallende middenvelder, afgelopen seizoen goed voor 17 doelpunten en 6 assists, had in Heerenveen nog een contract tot medio 2022. De Friezen houden nu dus naar verluidt een bedrag van acht miljoen over aan Vlap.