Klaas-Jan Huntelaar: ‘Exact een jaar geleden had ik dat niet kunnen voorzien’

Met de dubbel en het bereiken van de halve finale van de Champions League verliep het afgelopen seizoen uitermate succesvol voor Ajax. De verwachtingen voor de nieuwe jaargang zullen hooggespannen zijn. Klaas-Jan Huntelaar denkt dat de Amsterdammers het succes op het Europese podium kunnen herhalen en spreekt van een mooie uitdaging.

“Het is natuurlijk wel belangrijk dat we de ploeg een beetje bij elkaar kunnen houden. Als er heel veel veranderingen komen, is het afwachten hoe het team daarop inspeel. Maar ik geloof erin dat we opnieuw ver kunnen komen in de Champions League”, zegt Huntelaar in gesprek met Voetbal International. Ajax zal zich eerst via de voorrondes moeten plaatsen voor het miljardenbal, zo weet de spits. “Laten we dat eerst zien te bewerkstelligen, voordat we verder gaan kijken.”

“Maar na ons vorige seizoen moet het de ambitie zijn iets vergelijkbaars neer te zetten. Al zal het niet makkelijk zijn”, vervolgt de routinier. Hij noemt het een mooie uitdaging om te laten zien dat er twee of drie jaar achter elkaar gepresteerd kan worden in Europa. “Die ambitie moeten we niet alleen uitspreken, maar we moeten er ook echt in gelóven. Er vol voor gaan. Internationaal succes moet niet iets zijn wat je overkomt. Want dan gaat het je niet nóg een keer lukken. De overtuiging dat het echt mogelijk is, kan je net die laatste paar procent opleveren.”

“Exact een jaar geleden had ik onze reeks in de Champions League niet kunnen voorzien. Dit soort dingen heeft vaak te maken met hoe alles samenvalt. Er werden bijvoorbeeld goede aankopen gedaan”, stelt Huntelaar. Ajax nam al afscheid van Frenkie de Jong en Daley Sinkgraven, terwijl ook Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en David Neres op de nominatie staan om een transfer te maken. “Een mix van ervaring en talent zorgt niet alleen voor balans in het veld, ook op de langere termijn is het goed voor de club: de opgeleide talenten vertegenwoordigen een bepaald kapitaal.”