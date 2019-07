Twijfelachtige strafschop helpt Mexico na vier jaar weer naar finale

Mexico heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de finale van de Gold Cup bereikt, waarin men in 2015 voor het laatst actief was. Haïti hield el Tri na de reguliere speeltijd op een 0-0 gelijkspel, maar moest in de verlenging alsnog capituleren voor de zevenvoudig kampioen van het Caribisch gebied en Noord- en Midden-Amerika. Raúl Jiménez schoot Mexico uiteindelijk vanaf elf meter naar een minimale 0-1 overwinning.

Haïti eindigde in een groep met Costa Rica, Bermuda en Nicaragua als eerste, waarna een ronde verder Canada met 3-2 verslagen werd. Mexico rekende in de eerste ronde af met Canada, Martinique en Cuba en was in de kwartfinale na het nemen van strafschoppen te sterk voor Costa Rica (1-1 na 120 minuten spelen). Tegen Haïti hadden de Mexicanen nu andermaal een verlenging nodig om de beslissing te brengen.

Via Luis Rodriguez, Jiménez en Roberto Alvarado kreeg Mexico, waar Ajax-doelwit Edson Álvarez 91 minuten meespeelde en Érick Gutiérrez 120 minuten op de reservebank zat, al snel kansen om de score te openen. Speldenprikjes van Andrés Guardado, Jesús Gallardo en Jiménez leverden ook nog geen treffer op, waardoor beide ploegen met een 0-0 stand gingen rusten. Na de onderbreking was Haïti heel dicht bij een treffer. Frantzdy Pierrot creëerde ruimte in het strafschopgebied, maar kreeg zijn inzet niet richting het doel van de Mexicaanse sluitpost Guillermo Ochoa. Dat Guardado en Uriel Antuna in de reguliere speeltijd niet meer tot scoren kwamen, was mede te danken aan de Haïtiaanse doelman Johnny Placide.

Haïti hield stand en dwong een verlenging af, waarin de eilandstaat al snel op achterstand kwam. De bal werd op de stip gelegd na een vermeende overtreding van Herve Bazile, die met zijn voet richting de bal en Jiménez bewoog. De spits van Wolverhampton Wanderers wist de buitenkans zelf te benutten. Mexico bereikt daardoor de finale, al liet Mikael Cantave nog een levensgrote kans onbenut om Haïti een strafschoppenserie te bezorgen. In de eindstrijd wacht voor Mexico een ontmoeting met de Verenigde Staten of Jamaica, die in de nacht van woensdag op donderdag tegenover elkaar staan.