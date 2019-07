‘Spoedberaad bij Bologna na bod van twintig miljoen euro op Mitchell Dijks’

Mitchell Dijks gaat Bologna mogelijk na een seizoen alweer verlaten. De 26-jarige linksback heeft zich volgens De Telegraaf in de kijker gespeeld bij meerdere clubs uit de Serie A. AC Milan zou zelfs al een bod van rond de twintig miljoen euro hebben uitgebracht op de ex-Ajacied. De krant schrijft dat er woensdag een spoedberaad plaatsvindt bij de Italiaanse club, waarbij ook zaakwaarnemer Dick van Burik aanwezig is.

Dijks maakte een jaar geleden transfervrij de overstap van Ajax naar Bologna en heeft zich uitstekend aangepast aan het spel in de Serie A. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger heeft zich het afgelopen seizoen in de basis gespeeld in de ploeg van trainer Sinisa Mihajlovic en kwam in de competitie 25 keer in actie. Door zijn goede spel is de Nederlander op het wensenlijstje van verschillende Italiaanse clubs verschenen. Zijn contract in Bologna loopt nog door tot medio 2023.

Tegenover het mogelijke vertrek van Dijks staat zeer waarschijnlijk de komst van Stefano Denswil en Jerdy Schouten. Eerstgenoemde heeft volgens het dagblad een overeenstemming bereikt over een driejarig contract, met een optie voor nog een jaar. Club Brugge ontvangt een transfersom van zes miljoen euro voor de ex-Ajacied. Denswil wordt donderdag medisch gekeurd bij Bologna.

Denswil wordt bij Bologna naar alle waarschijnlijkheid ploeggenoot van Schouten. De 22-jarige middenvelder zegt FC Basel, Hertha BSC en Crystal Palace af voor een contract in Noord-Italië. Naar verwachting zet hij op korte termijn zijn handtekening onder een meerjarig contract bij de nummer tien van het afgelopen seizoen in de Serie A.