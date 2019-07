Brazilië houdt Messi in bedwang en plaatst zich voor Copa-finale

Brazilië heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag ten koste van Argentinië geplaatst voor de finale van de Copa América. De ploeg van bondscoach Tite sprong beter met de kansen om dan de Argentijnen en won met 2-0 door doelpunten van Gabriel Jesus en Roberto Firmino. Door de overwinning mag Brazilië zich zondagavond melden in het Maracaña, terwijl Lionel Messi en zijn ploeggenoten een dag eerder in São Paulo de troostfinale moeten spelen.

Waar David Neres opnieuw op de bank zat bij Brazilië en daar de hele wedstrijd moest blijven zitten, startte Nicolás Tagliafico in de basis aan Argentijnse zijde. Het duel ging fel van start en het was de Ajax-back die al na acht minuten spelen de eerste gele kaart van de wedstrijd ontving na een overtreding op Gabriel Jesus. Het ongeloof bij Argentinië was groot omdat Casemiro even eerder voor een vergelijkbare overtreding niet bestraft werd. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni werd achteruit gedrongen en kreeg na negentien minuten spelen een flinke klap te verwerken. De Argentijnse defensie werd uit elkaar gespeeld, Tagliafico moest uitstappen waarna Firmino vanaf de rechterflank Gabriel Jesus een niet te missen kans bood: 1-0.

Argentinië beet van zich af en zocht nadrukkelijk naar de gelijkmaker. Leandro Paredes had het vroeg in de wedstrijd al geprobeerd met een schot van dertig meter, maar de Paris Saint-Germain-middenvelder schoot net over het doel van Alisson Becker. Na een half uur spelen ontsnapte Brazilië toen Messi een indraaiende vrije trap op het hoofd van Sergio Agüero legde. De Manchester City-spits had weinig geluk en raakte de lat. Tien minuten na rust ontsnapten de Brazilianen opnieuw aan de gelijkmaker toen Messi met een uithaal van binnen het strafschopgebied de paal raakte. Vanuit de rebound kreeg hij de bal nog voor het doel, maar Agüero kwam een teenlengte tekort om te scoren.

Scaloni voerde aanvallende wissels door en bracht Ángel Di María en Giovani Lo Celso binnen de lijnen, maar ook met vers bloed in de ploeg kwam Argentinië niet tot scoren. Messi kreeg met een vrije trap misschien nog wel de beste kans. Zijn inzet werd uit de kruising geplukt door Alisson. Philippe Coutinho had al een grote kans gemist toen Firmino de wedstrijd twintig minuten voor tijd in het slot gooide. Het was Gabriel Jesus die met goed voorbereidend werk zijn ploeggenoot vrij voor doelman Franco Armani zette. Tagliafico kwam net te laat om de 0-2 van de Liverpool-aanvaller te voorkomen.

De frustratie bij Argentinië is groot nu het de ploeg opnieuw niet gelukt is om een grote prijs te winnen. De Braziliaanse ploeg mag afreizen naar Rio de Janeiro, waar zondagavond (22.00 uur Nederlandse tijd) de finale wacht tegen de winnaar van de andere halve finale tussen titelverdediger Chili en Peru.