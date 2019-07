Verenigde Staten houden stand en wachten op Oranje of Zweden

De Verenigde Staten zijn de eerste finalist van het WK voor vrouwen in Frankrijk. De regerend wereldkampioen rekende dinsdagavond dankzij doelpunten van Christen Press en de jarige Alex Morgan met 1-2 af met Engeland, dat in de slotfase een uitgelezen kans op de gelijkmaker liet liggen toen een strafschop van Stephanie Houghton werd gekeerd door de Amerikaanse doelvrouw Alyssa Naeher. De Oranje Leeuwinnen en Zweden maken woensdag onderling uit wie zich eveneens in de eindstrijd in Lyon mag melden.

Megan Rapinoe, in de kwartfinale tegen Frankrijk nog goed voor twee doelpunten, werd door bondscoach Jillian Ellis gepasseerd ten faveure van Press en dit bleek na tien minuten spelen een goede keuze te zijn. De vervangster van Rapinoe ontsnapte bij een voorzet van Kelley O’Hara namelijk aan de aandacht van de Engelse verdediging, waarna zij compleet vrijstaand raak kon koppen. Via Rose Lavelle werd het even later ook bijna 0-2 voor de Amerikaanse vrouwen, maar haar schot vloog over het Engelse doel.

Een paar minuten later was het aan de overkant wel raak toen Ellen White haar bewaakster te slim af was en een voorzet van Bethany Mead binnen tikte. De Verenigde Staten moesten daardoor weer van voren af aan beginnen en een ongelukkig moment voor Becky Sauerbrunn leidde zelfs bijna tot een eigen doelpunt. Doelvrouw Naeher kwam echter met de schrik vrij en zag vervolgens hoe haar ploeg drie minuten later via een rake kopbal van Morgan opnieuw op voorsprong kwam.

Dankzij de keepster, die een snelle gelijkmaker van Keira Walsh met een knappe redding voorkwam, konden de Verenigde Staten daarna met een voorsprong aan de thee en ook na de onderbreking moest Naeher ingrijpen na een poging van White. Engeland ging vervolgens met hernieuwde energie op zoek naar de gelijkmaker en dacht die een dikke twintig minuten voor tijd te krijgen. White prikte de bal namelijk beheerst langs Naeher, maar op aandringen van de VAR werd die goal vervolgens afgekeurd wegens buitenspel.

De videoscheidsrechter eiste in de slotfase opnieuw een hoofdrol op toen White de bal voor het inschieten had, maar aangetikt werd door Sauerbrunn. Arbiter Edina Alves Batista boog zich vervolgens na een tip van de VAR over het moment en wees na een minutenlang beraad naar de stip. De heldenrol was na deze beslissing van de Braziliaanse scheidsrechter echter voor Naeher, die de penalty van Houghton wist te stoppen. Het slotoffensief van de Engelse vrouwen kwam daarna tot een abrupt einde toen Millie Bright een tweede gele kaart incasseerde vanwege een harde overtreding op Morgan.