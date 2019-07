‘Droomtransfer van 45 miljoen euro lonkt voor Nathan Aké’

Nathan Aké staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester City, zo weet L'Équipe dinsdag te melden. Naar verluidt hebben the Citizens een kleine 45 miljoen euro over voor de centrale verdediger van Bournemouth. De doorgaans goed ingevoerde Franse sportkrant brengt de Nederlander, die bij the Cherries een doorlopend contract heeft tot medio 2022, ook in verband met Tottenham Hotspur.

Aké is bij Bournemouth uitgegroeid tot een vaste waarde in de achterste linie. De tienvoudig international van het Nederlands elftal speelde in eerste instantie op huurbasis voor het elftal van manager Eddie Howe en werd in januari 2017 definitief overgenomen van Chelsea. The Blues ontvingen destijds ruim 22 miljoen euro voor de verdediger, die op 117 wedstrijden in de Premier League staat.

De Nederlander in Engelse dienst werd door Chelsea opgepikt uit de jeugdopleiding van Feyenoord, waar hij tussen 2007 en 2011 speelde. De verdediger werd in zijn eerste seizoen in Londen uitgeroepen tot meest beloftevolle speler, maar een definitieve doorbraak in de hoofdmacht bleef uit. Tussendoor werd Aké uitgeleend aan Reading en Watford en later dus ook aan Bournemouth.

Aké is overigens niet de enige transfertarget van Manchester City. Manager Josep Guardiola is ook gecharmeerd van Harry Maguire. De regerend kampioen van Engeland zou volgens de Daily Mail bijna 90 miljoen euro overhebben voor de verdediger van Leicester City. Buurman Manchester United wil volgens Sky Sports 78 miljoen euro neerleggen voor de international van Engeland.