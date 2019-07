Arsenal praat met in Spanje begeerde Lacazette

Sevilla is bereid 25 miljoen euro neer te leggen voor Luis Alberto, die sinds 2016 bij Lazio speelt. De aanvallende middenvelder werd destijds voor vier miljoen euro overgenomen van Liverpool. (La Gazzetta dello Sport)

Joachim Andersen staat voor een overgang naar Olympique Lyon. De Deense verdediger moet Sampdoria 25 miljoen euro plus bonussen opleveren. (Sky Italia)