Oude bekende biedt Maikel van der Werff eerste buitenlandse avontuur

Maikel van der Werff gaat verder in de Major League Soccer. De dertigjarige verdediger, die geen nieuwe verbintenis kreeg aangeboden bij Vitesse, heeft een contract getekend bij FC Cincinnati, zo meldt de Amerikaanse club dinsdag via de officiële kanalen. Bij de nieuwe werkgever van Van der Werff is Gerard Nijkamp de sportdirecteur. Het tweetal heeft een gezamenlijk verleden bij PEC Zwolle, waar Nijkamp jarenlang als technisch directeur fungeerde.

“Wij zijn verheugd dat we een speler met de kwaliteiten van Maikel aan onze selectie toe kunnen voegen”, stelt Nijkamp in een reactie op de website van de hekkensluiter in de Eastern Conference. “Hij brengt veel ervaring en leidinggevende kwaliteiten met zich mee, wat onze manier van spelen alleen maar ten goede kan komen. We hopen dat Maikel zich snel zal aanpassen en kijken reikhalzend uit naar zijn toekomst bij deze club.”

Ook Van der Werff komt met een reactie op zijn eerste buitenlandse avontuur. “Ik ben erg trots op de overgang richting FC Cincinnati. Ik was aanwezig bij de thuiswedstrijd tegen Los Angeles Galaxy en de sfeer was toen echt geweldig. Het moet geweldig zijn om voor deze club te spelen en kijk dan ook erg uit naar mijn eerste speelminuten.”

Van der Werff speelde de afgelopen vier jaar voor Vitesse en was in de voorbije voetbaljaargang enige tijd aanvoerder. Daarvoor diende de routinier PEC Zwolle twee seizoenen. Zijn loopbaan kreeg gestalte bij FC Volendam, waarvoor hij vijf seizoenen in actief kwam. De kersverse aanwinst van FC Cincinnati kwam tot 247 wedstrijden (23 doelpunten) in Nederland en veroverde tweemaal de TOTO KNVB Beker en eenmaal de Johan Cruijff Schaal.