‘Fortuna wil opnieuw verrassen met komst van 77-voudig Welsh international’

Fortuna Sittard maakte eerder op de dinsdag melding van de komst van Felix Passlack en de vleugelverdediger, die eerder nog als een groot talent werd beschouwd bij Borussia Dortmund, lijkt niet de enige verrassende aanwinst van de club te worden. 1Limburg weet namelijk te melden dat Fortuna eveneens achter Joe Ledley aanzit.

De 32-jarige middenvelder is naar verluidt al in Sittard gespot en zou daarna in Maastricht hebben gesproken met technisch manager Sjoerd Ars. Ledley is clubloos sinds hij eind januari transfervrij vertrok bij het Derby County van Frank Lampard en zal flink wat ervaring voor het Limburgse middenrif met zich meebrengen.

Ledley speelde in het verleden ruim 250 wedstrijden voor Cardiff City, ruim 150 duels voor Celtic en kwam ook bijna honderd keer in actie namens Crystal Palace. De 77-voudig international van Wales was drie jaar geleden bovendien een belangrijke kracht in het elftal van the Dragons dat het verrassend tot de halve finales van het EK in Frankrijk wist te schoppen.

Ledley ging in september 2017 aan de slag bij Derby en tekende in november van datzelfde jaar nog een contractverlenging die hem tot het einde van het afgelopen seizoen bij de club zou houden. De middenvelder kwam in de laatste maanden van zijn dienstverband bij the Rams echter niet meer in de plannen van Lampard voor, waarna begin dit jaar besloten werd de samenwerking te beëindigen.